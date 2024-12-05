Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я не должен так делать». Анчелотти рассказал о своем отношении к Мбаппе
Испания
05 декабря 2024, 12:11 |
1000
0

«Я не должен так делать». Анчелотти рассказал о своем отношении к Мбаппе

Наставник мадридского «Реала» прокомментировал игру французского футболиста

05 декабря 2024, 12:11 |
1000
0
«Я не должен так делать». Анчелотти рассказал о своем отношении к Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

4 декабря в матче 19-го тура сошлись «Атлетик» (Бильбао) и «Реал» (Мадрид). Хозяева победили со счетом 2:1.

В этом поединке лидер мадридского клуба Килиан Мбаппе не реализовал пенальти и столкнулся с критикой в свой адрес. Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал неудачную игру француза:

«Я не собираюсь оценивать игру футболиста на основе пенальти. Я не должен этого делать. Иногда ты забиваешь, иногда – нет. Мбаппе разочарован неудачей, но мы продолжаем двигаться дальше. Игроки делают ошибки в футболе и ничего страшного в этом нет.

Мы должны позволить Килиану адаптироваться к чемпионату. Он забил много голов и будет делать все, чтобы улучшить свою игру. Он часто берет на себя ответственность, но иногда ему не везет», – подытожил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты раскритиковали Мбаппе из-за незабитого пенальти.

По теме:
Унион Эстепона – Леганес – 2:2 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Логроньес – Жирона – 0:0 (4:3 пен.). Серия пенальти. Видеообзор матча
ФОТО. Звездного топ-таланта ограбили. Невеста опубликовала кадры
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Другие виды | 04 декабря 2024, 14:59 2
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»

Олимпийский призер прокомментировал новость о смене гражданства гимнаста

«Может произойти». Мичел объяснил позорный вылет Жироны из Кубка Испаии
Футбол | 05 декабря 2024, 11:26 1
«Может произойти». Мичел объяснил позорный вылет Жироны из Кубка Испаии
«Может произойти». Мичел объяснил позорный вылет Жироны из Кубка Испаии

Тренер раскритиковал своих подопечных

ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
Футбол | 05.12.2024, 08:30
ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Футбол | 04.12.2024, 22:39
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Футбол | 04.12.2024, 18:05
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем