«Я не должен так делать». Анчелотти рассказал о своем отношении к Мбаппе
Наставник мадридского «Реала» прокомментировал игру французского футболиста
4 декабря в матче 19-го тура сошлись «Атлетик» (Бильбао) и «Реал» (Мадрид). Хозяева победили со счетом 2:1.
В этом поединке лидер мадридского клуба Килиан Мбаппе не реализовал пенальти и столкнулся с критикой в свой адрес. Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал неудачную игру француза:
«Я не собираюсь оценивать игру футболиста на основе пенальти. Я не должен этого делать. Иногда ты забиваешь, иногда – нет. Мбаппе разочарован неудачей, но мы продолжаем двигаться дальше. Игроки делают ошибки в футболе и ничего страшного в этом нет.
Мы должны позволить Килиану адаптироваться к чемпионату. Он забил много голов и будет делать все, чтобы улучшить свою игру. Он часто берет на себя ответственность, но иногда ему не везет», – подытожил Анчелотти.
Ранее сообщалось, что испанские журналисты раскритиковали Мбаппе из-за незабитого пенальти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийский призер прокомментировал новость о смене гражданства гимнаста
Тренер раскритиковал своих подопечных