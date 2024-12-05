«Я не должен так делать». Анчелотти рассказал о своем отношении к Мбаппе

4 декабря в матче 19-го тура сошлись «Атлетик» (Бильбао) и «Реал» (Мадрид). Хозяева победили со счетом 2:1.

В этом поединке лидер мадридского клуба Килиан Мбаппе не реализовал пенальти и столкнулся с критикой в свой адрес. Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал неудачную игру француза:

«Я не собираюсь оценивать игру футболиста на основе пенальти. Я не должен этого делать. Иногда ты забиваешь, иногда – нет. Мбаппе разочарован неудачей, но мы продолжаем двигаться дальше. Игроки делают ошибки в футболе и ничего страшного в этом нет.

Мы должны позволить Килиану адаптироваться к чемпионату. Он забил много голов и будет делать все, чтобы улучшить свою игру. Он часто берет на себя ответственность, но иногда ему не везет», – подытожил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты раскритиковали Мбаппе из-за незабитого пенальти.