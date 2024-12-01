Ман Юнайтед – Эвертон ️– 4:0. Два дубля, желтая для Миколенко. Видео голов
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1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон.
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Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу красных дьяволов.
Дубли за хозяев оформили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. Украинский левый фулбэк ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 39-й он получил желтую карточку.
АПЛ 2024/25. 13-й тур, 1 декабря
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 4:0
Голы: Рэшфорд, 34, 46, Зиркзе, 41, 64
Видеообзор матча:
События матча
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