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  4. Ман Юнайтед – Эвертон ️– 4:0. Два дубля, желтая для Миколенко. Видео голов
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Манчестер Юнайтед
01.12.2024 15:30 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
01 декабря 2024, 19:17 |
232
0

Ман Юнайтед – Эвертон ️– 4:0. Два дубля, желтая для Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2024/25

01 декабря 2024, 19:17 |
232
0
Ман Юнайтед – Эвертон ️– 4:0. Два дубля, желтая для Миколенко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу красных дьяволов.

Дубли за хозяев оформили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. Украинский левый фулбэк ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 39-й он получил желтую карточку.

АПЛ 2024/25. 13-й тур, 1 декабря

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 4:0

Голы: Рэшфорд, 34, 46, Зиркзе, 41, 64

Видеообзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Юнайтед - Эвертон Джошуа Зиркзе Маркус Рэшфорд Виталий Миколенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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