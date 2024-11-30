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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.12.2024 15:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2024, 22:18 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:20
17
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 15:30 матч чемпионата Англии

30 ноября 2024, 22:18 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:20
17
0
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Эвертон
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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