01.12.2024 15:30 - : -
Англия30 ноября 2024, 22:18 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:20
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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря в 15:30 матч чемпионата Англии
30 ноября 2024, 22:18 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:20
17
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В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ЭвертонСмотреть трансляцию
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