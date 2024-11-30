В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Эвертон Смотреть трансляцию

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