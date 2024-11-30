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Манчестер Юнайтед
01.12.2024 15:30 - : -
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30 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:17
55
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 декабря в 15:30 по Киеву

30 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:17
55
0
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

1 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда сдала в прошлом сезоне. Возвращение в Лигу чемпионов обернулось последним местом в достаточно простом квартете. А в АПЛ гранд с третьего места скатился на 8-е. Но тен Хаг остался на посту, во многом благодаря победе в кубке Англии. Ему даже купили новый набор не дешевых новичков, от Зиркзее и до Угарте. Но все это привело к тому, что красные дьяволы провалили старт нового сезона, а голландца уволили уже в середине осени. Преемника ему нашли быстро - им стал Рубен Аморим. Но он получил со своим штабом визу только накануне поединка с Ипсвичем, и там во многом за счет сэйвов Онана все же смогли сыграть вничью. А Буде/Глимт победили, правда, домашние 3:2 с норвежцами вряд ли впечатлили.

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Эвертон

Клуб откровенно лихорадило несколько лет. Только при Дайче, казалось, наметился просвет. Шон даже справился с таким непростым вызовом, как очковые штрафы в прошлом сезоне - все равно ириски под его руководством поднялись на 15-е место. Тем удивительнее тот провал, что случился с командой из Ливерпуля на старте нового отрезка. Синие начинали с четырех поражений кряду в Премьер-Лиге, причем дважды 2:0 в их пользу в итоге превращались в 2:3! Ну и в Кубке Лиги их, пусть и по пенальти, выбил слабый Саутгемптон. Но к концу сентября менеджер, похоже, и с этим справился. За последние восемь матчей в чемпионате было только одно поражение - тем же святым. Правда, и выиграла команда только у Кристал Пэлас и Ипсвича. Остальные поединки приносили ничьи, в том числе и в прошлом туре, когда в большинстве ограничились нулевой ничьей с Брентфордом.

Статистика личных встреч

Все последние 5 поединков приносили победы манкунианцам.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом красных дьяволов. Но гости как минимум попытаются использовать слабости соперника. Ставим на то, что тут будет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
1 декабря 2024 -
15:30
Эвертон
Тотал голов больше 2.5 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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