Реал увольняет Анчелотти: где – слухи, а где – реальность

Текущий сезон складывается не лучшим образом для действующего чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала». Столичный испанский клуб перед поединками национального чемпионата в нынешний уик-энд занимал вторую строчку в Ла Лиге, проигрывая четыре очка «Барселоне» (что правда, у «бланкос» на один проведенный матч меньше), а вот в Лиге чемпионов, где с сезона-2024/25 был внедрен новый формат с общим этапом и турнирной таблицей для всех участников, дела у «Реала» пока и вовсе идут крайне скверно – мадридцы лишь 24-е и имеют после пяти поединков лишь шесть очков в активе (две победы при трех поражениях).

Неудивительно, что на этом фоне в СМИ активно заговорили о возможности перемен на тренерской скамейке «Реала», которую ныне занимает 65-летний Карло Анчелотти. Итальянец выиграл с «бланкос» три розыгрыша Лиги чемпионов, дважды приводил команду к победам в национальном чемпионате и клубном чемпионате мира, а также брал еще несколько второстепенных, по меркам мадридского гранда, трофеев. Впрочем, всего этого для Карло может оказаться недостаточно, чтобы сейчас усидеть на своей должности – в «Реале» недостаточно быть культовой фигурой в прошлом, здесь нужно оставаться полезным и эффективным в формате «здесь и сейчас»…

Буквально накануне портал Elgoldigital опубликовал новость о том, что президент «Реала» Флорентино Перес уже определился с кандидатурой преемника Анчелотти. Это означает, что босс «бланкос» якобы окончательно решил уволить итальянца, на место которого должен будет придти Сантьяго Солари, который в прошлом уже имел в активе непродолжительный опыт пребывания на тренерской скамейке «Реала», а в настоящий момент занимает одну из административных должностей в клубе. Источник отмечает, что увольнение Анчелотти должно произойти в ближайшее время и будет вызвано именно неудовлетворительными результатами на старте сезона. Солари же будет руководить «Реалом» до конца сезона-2024/25, после чего на пост коуча мадридцев якобы должен будет придти нынешний рулевой «Байера» Хаби Алонсо.

Но это лишь слухи из конкретного издания. Хотя в определенной степени они перекликаются и с другой информацией. Например, в Mundo Deportivo появилась заметка о том, что «Реал» действительно собирается поменять главного тренера. Этот источник, что правда, не столь категоричен, как Elgoldigital, и отмечает, что будущее Анчелотти напрямую зависит от результатов, которые «бланкос» продемонстрируют в декабре. Если положительная динамика так и не наступит, то ближе к началу 2025-го Флорентино Перес будет готов пойти на смену наставника и увольнение звездного итальянца. К слову, это издание частично подтверждает информацию о вероятном приходе на скамейку «Реала» Сантьяго Солари, но добавляет, что аргентинец вовсе не единственный реальный кандидат для Переса. Также не исключается, что тренировать первую команду «бланкос» будет доверено нынешнему коучу резервистов и легенде белой части Мадрида Раулю Гонсалесу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Солари

На страницах COPE, благодаря усилиям испанского журналиста Роберто Моралеса, появилась информация о том, что Анчелотти знаком с планами Переса по своей замене на Солари, по причине чего пребывает в крайне хмуром настроении в последнее время, и не скрывает его даже на пресс-конференциях. Более того, итальянец уже якобы дал задание своим представителям начинать собирать информацию о возможности трудоустроиться в другом месте, где ему будут рады значительно больше, чем в настоящий момент в Мадриде.

Есть и другая негативная информация, которая еще больше нагнетает обстановку вокруг кресла главного тренера «Реала». Якобы в последнее время в стане мадридцев образовалась целая группа из футболистов первой команды, которая активно выступает за необходимость перемен и уже донесла эту свою позицию руководству. Если доверять этим сплетням, которые, к слову, также активно разгоняет уже упоминавшееся выше издание Elgoldigital, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга хотят, чтобы Анчелотти был отправлен в отставку, а на его место пришел другой специалист, который сможет снова сплотить вокруг себя звездную раздевалку «бланкос». До конца верным итальянскому наставнику якобы остается только Винисиус Жуниор, у которого, как отмечается, существует «очень близкая эмоциональная связь» с Анчелотти.

Что правда, общая картина далеко не так категорична для будущего Анчелотти, как может показаться на первый взгляд, исходя из перечисленных выше сообщений испанской прессы. На самом деле, нынешние проблемы «Реала» отнюдь не сводятся к исключительно негативной роли главного тренера. Не меньшей проблемой для «бланкос» является игровая форма и поведение 25-летнего Килиана Мбаппе. Француз перебрался на «Сантьяго Бернабеу» летом нынешнего года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Этой сделки футбольный мир ждал несколько последних лет, а Флорентино Перес буквально грезил переездом Мбаппе в Мадрид, и кажется, был чрезвычайно счастлив, когда ему удалось обеспечить воплощение своей мечты.

Но нынешний Мбаппе и близко не напоминает того Килиана, ради которого «Реал» в свое время был готов платить сумасшедшую компенсацию катарским шейхам, а впоследствии гарантировал самому французу очень хорошие подъемные за выбор именно в пользу Мадрида. В 18 официальных матчах за «Реал» Мбаппе забил только 9 мячей. Для кого-то другого это было бы отличным показателем, но от Килиана ждут значительно большего…

Также, по информации Cadena SER, руководство «Реала» обеспокоено текущим уровнем физической подготовки футболистов первой команды и высоким травматизмом в коллективе. В настоящий момент в лазарете «бланкос» находится шесть игроков основного состава. Это Эдер Милитао, Давид Алаба, Орельен Тчуамени, Даниэль Карвахаль, Винисиус Жуниор и Родриго. У троих из них проблемы с крестообразными связками колена, из-за чего возвращение в строй состоится еще нескоро, и это обстоятельство дает понимание Пересу о том, что даже немедленная замена главного тренера может не дать необходимого психологического эффекта и не приведет к улучшению результатов команды, так как ее кадровый потенциал более чем ограничен.

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Сам Анчелотти, кажется, не выглядит обреченным и недавно через журналиста Альберто Черрути, который объявился в эфире радиошоу El Larguero, отличился очень громким обещанием. Когда в процессе обсуждения дело дошло до негативных результатов «Реала» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, Черрути сказал, что общался с Анчелотти по этому поводу и тот попросил его публично заявить следующее: «Скажите им что угодно, но самое главное пусть знают: «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов-2024/25 и будет играть в Мюнхене».

Говоря объективно, обещание Анчелотти не выглядит чем-то уж совсем фантастическим. Как бы не нагнетали ситуацию испанские издания, а «Реал» все еще имеет отменные шансы повторить прошлогоднее достижение и стать как чемпионом Испании, так и победителем Лиги чемпионов. Отрыв в национальном чемпионате теоретически равен лишь одному очку, и на дистанции до конца первенства это сущий мизер, а в Лиге чемпионов «бланкос» в ближайшее время предстоит выполнить задачу по попаданию хотя бы в топ-24, и это более чем решаемо. Да, впоследствии придется сыграть на два поединка в плей-офф больше, чем тем, кому удастся финишировать в топ-8, но разве это такая уж глобальная проблема для гранда европейского футбола?

По сути, об отставке Анчелотти активно начали говорить на фоне результатов в четырех матчах, которые состоялись в период с октября по ноябрь. Это неожиданное поражение в Лиге чемпионов от «Лилля» (0:1), а также две неудачи в этом же турнире против «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2), на которые наслоилось форменное фиаско в чемпионате против «Барселоны» (0:4). Вполне логично, что после такого давление на любого наставника «Реала» усилилось бы, и Анчелотти прекрасно понимает, с чем и по какой причине столкнулся.

Впрочем, «запасной аэродром» у Карло есть. Это тренерское кресло в сборной Бразилии, руководство конфедерации футбола которой по-прежнему очень заинтересовано в сотрудничестве. Подписать соглашение и возглавить «селесао» Анчелотти уже мог, но тогда, видимо, отказался от этого варианта, пойдя на поводу у собственных амбиций. Итальянец хотел войти в историю «Реала» в качестве самого титулованного тренера этой команды, превзойдя достижение легендарного Мигеля Муньоса.

На счету последнего 14 различных трофеев, завоеванных с мадридской командой. Этим летом, после победы в Суперкубке УЕФА над «Аталантой» (2:0), Анчелотти сравнялся с Муньосом и сейчас ему нужен всего-то один титул, чтобы превзойти прежний рекорд Мигеля и стать единоличным автором нового достижения в славной истории «Реала».

И вот здесь давайте вспомним заявления некоторых СМИ о том, что судьба Анчелотти будет решаться не прямо сейчас – в течение ближайших дней или недель, – а как минимум по результатам выступлений «бланкос» в декабре. А последний месяц 2024 года подарит Карло шанс выиграть исторический, пятнадцатый, трофей во главе «Реала». Речь о Межконтинентальном кубке, розыгрыш которого решила возобновить ФИФА после 20-летней паузы.

Уже известно, что финал Межконтинентального кубка состоится 18 декабря, и участие в нем примет «Реал» как победитель Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Соперник «бланкос» будет определен 14 декабря в полуфинале, где точно сыграет лучшая команда Африки минувшего сезона, а ее оппонентом станет то ли победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, то ли победитель Кубка Либертадорес, очная баталия между которыми состоится 11 декабря.

Очевидно, что не дать шанс Анчелотти переписать славную историю было бы истинным унижением итальянца со стороны Переса. А президент «Реала» пусть и является весьма одиозной личностью, но вряд ли опустится до подобного, да и зачем это Флорентино, ведь если Анчелотти превзойдет рекорд Муньоса, то это в определенной степени будет и достижением Переса, так как именно при его президентстве в «Реале» работал такой выдающийся наставник.

Поэтому пока, кажется, за свое будущее Анчелотти может быть относительно спокоен – как минимум месяц в «Реале» ему должны дать на исправление ситуации точно. А там – будет видно, так как еще неизвестно, не разразится ли кризис в «Барселоне», которая весьма успешно начала этот сезон в Ла Лиге, но в последних двух турах потеряла пять очков, сыграв вничью с «Сельтой» (2:2) и проиграв «Реал Сосьедаду» (0:1), а вчера еще и сенсационно дома уступила «Лас-Пальмасу» (1:2).