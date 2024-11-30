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Кривбасс
30.11.2024 15:30 – FT 3 : 1
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:46
441
0

Вернидуб озвучил причины победы Кривбасса в матче против Полесья в УПЛ

Юрий Вернидуб похвалил своих подопечных

30 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:46
441
0
Вернидуб озвучил причины победы Кривбасса в матче против Полесья в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы над житомирским «Полесьем» (3:1) в матче 15-го тура УПЛ. Тренер похвалил своих подопечных.

– Эмоции очень положительные. Игра, мне кажется, удалась на все 100. Очень непростая игра, потому что соперник очень мощный, соперник, которому мы проиграли в Кубке в Житомире 1:2. Сегодня мы победили дома 3:1, думаю, по игре.

Хотя начало было не очень веселым для нас, отмечу 3 стопроцентных момента. Спасибо Володе Маханькову – снова потянул 2 таких момента. А потом все стало, как говорится, на свои места. Начали неплохие атаки проводить, забили мяч, могли еще забить в 1-м тайме.

Во 2-м тайме тоже неплохо выглядели что мы, что «Полесье». Игра, мне кажется, была очень интенсивной, интересной, что в одну сторону, что в другую. Но мы были гораздо лучше, видимо, потому и забили еще 2 мяча и победили 3:1, с чем я поздравляю всех своих ребят, клуб «Кривбасс», болельщиков и город Кривой Рог.

– Как начали менять капитанов команды – пошли дела, вроде, к лучшему.

– Я же говорил перед игрой с «Оболонью», что Иван пропустил довольно много, у него очень непростая травма, но сейчас он уже 2-ю игру показывает свой уровень. Я решил поддержать, дали ему капитанскую повязку – 2-я победа. Потому все хорошо в этом плане.

– Сегодня эмоциональный матч и среди болельщиков, и среди игроков. «Кривбасс» полностью по игре обыграл соперника. Как вы в тактических нюансах готовились к «Полесью»? В чем вы видели их слабые стороны? И немного хотелось бы о хет-трике Твердохлеба.

– Начну с того, что я не могу сказать, что мы полностью переиграли «Полесье». Игра была интересная, у «Полесья» тоже хватало своих моментов. У них очень хороший коллектив. Не то что неплохой – классный. У них, на всякий случай, 4 сборника молодежной сборной, 2 сборника национальной сборной – Назаренко, Гуцуляк. У них очень хорошие, квалифицированные иностранцы. Потому команда очень мощная и неплохая.

То, что мы где-то переиграли в каких-то эпизодах – да. Но в начале, повторяю, мы чуть-чуть не так, как хотелось бы, выглядели. Мы проигрывали полностью борьбу – где-то до минуты 8-10 вообще. А потом уже потихоньку втянулись, начали играть в футбол, в который мы хотим играть. Скажу так, что все ребята отдались по полной, поэтому, думаю, мы и победили.

То, что вы говорите по Твердохлебу. Я поздравляю Егора с хет-триком. Очень неплохая игра в его исполнении. Он и «Оболони» забил. Я думаю, пришло время, что человек влился в наш коллектив. Очень тяжело вливался, но сегодня он очень неплохо выглядит, я очень за него доволен.

Парень сейчас в лучшей форме, можно сказать своей. Поэтому ему желаю только прогресса, тренировок еще больше, относиться еще лучше к тренировкам – и у него все получится, это 100 процентов, – сказал Вернидуб.

Ранее главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился своими эмоциями после игры.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Кривбасс - Полесье чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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