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Кривбасс
30.11.2024 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 21:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:51
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Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В очном споре сойдутся равные и достойные друг друга соперники

29 ноября 2024, 21:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:51
141
0
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс Кривой Рог

В субботу, 30 ноября, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Полесье» из Житомира. Стартовый свисток арбитра Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Кривбасс

Криворожская команда в последнее время основательно пробуксовывает. По своему потенциалу она может и должна быть выше пятого места, на котором сейчас располагется в турнирной таблице УПЛ. Впрочем, дело даже не в том, что «Кривбасс» сейчас находится позади «Динамо», «Александрии», «Шахтера» и «Полесья». Он отстает от топ-3 сразу на 7 очков, хотя до того же «Полесья» ему только 1 пункт.

Вот и получается, что предстоящая встреча с житомирцами – это больше, чем борьба за три турнирных пункта. Это будет схватка за перспективу, ведь поражение криворожцев откинет их еще глубже в таблицу. Это им абсолютно не нужно.

Но как-то не идет из головы то, что до победы в предыдущем туре над «Оболонью» (1:0) подопечные Юрия Вернидуба сыграли 1:1 с «Рухом» и также поделила очки с «Колосом» (вновь 1:1).

Полесье

Житомирский коллектив продолжает погоню за тройкой лидеров нынешней УПЛ. Об амбициях команды Амада Ашура лишний раз говорить не стоит, ведь они всем известны и понятны. А вот о результатах упомянуть обязательно надо.

Их, как для амбиций «Полесья», в последних матчах у команды, по большому счету, нет. Судите сами: в пяти последних матчах житомирцы набрали 3 очка. Повторимся: 3 пункта из 15 возможных. Подопечные Ашура в этом отрезке проиграли «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), до этого поделили очки с «Левым Берегом» (0:0) и «Колосом» (1:1), а после разошлись миром с «Зарей» (1:1).

Так что не трудно предположить, что еще одна осечка может кое-кому в стане житомирской команды вийти боком.

История встреч

«Кривбасс» и «Полесье» провели между собой 4 матчей. На счету криворожского коллектива 2 победы, у «Кривбасса» 1 выигрыша, еще однак встреча завершилась вничью.

30 октября этого года соперники встречались между собой в 1/8 финала Кубка Украины. Встреча, которая состоялась в Житомире, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Прогноз

В матче нет фаворита. И это абсолютно не удивляет, ведь на поле сойдутся равные и достойные друг друга соперника. Так что, ничья в их встрече является чистается просто по умолчанию.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Маханьков – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Шевченко, Поэ, Соса.

«Полесье»: Волынец – Лукас Тейлор, Жоао Виалле, Сарапий, Смоляков, Бабенко, Леднев, Крушинский, Гуцуляк, Назаренко, Кауа Пайшау.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
30 ноября 2024 -
15:30
Полесье
Ничья 3.15 Сделать ставку
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прогнозы Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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