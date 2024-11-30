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Премьер-лига
Кривбасс
30.11.2024 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 12:11 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:14
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0

Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

30 ноября 2024, 12:11 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:14
40
0
Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс Кривой Рог

В субботу, 30 ноября, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Полесье» из Житомира.

Стартовый свисток арбитра Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Кривбасс» после 14 туров занимает 5-е место, имея 22 очка. У «Полесья» 4-я позиция и 23 пункта.

«Кривбасс» и «Полесье» провели между собой 4 матча. На счету криворожского коллектива 2 победы, у «Полесья» 1 выигрыш, еще одна встреча завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Полесье Полесье Житомир
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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