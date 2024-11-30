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Премьер-лига
Кривбасс
30.11.2024 15:30 – FT 3 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 18:12 |
753
0

Кривбасс – Полесье – 3:1. Как оформили хет-трик? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2024, 18:12 |
753
0
Кривбасс – Полесье – 3:1. Как оформили хет-трик? Видео голов и обзор
УПЛ. Кривбасс – Полесье

30 ноября состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Полесье» (Житомир). Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

На 11-й минуте полузащитник «Кривбасса» Твердохлиб открыл счет. Во втором тайме гости сумели восстановить паритет – отметился Гуцуляк на 63-й минуте. После этого в ворота гостей залетело еще два мяча – сначала дубль, а потом и хет-трик оформил Твердохлиб.

«Кривбасс» благодаря этой победе обошел «Полесье» и поднялся на четвертое место – в активе клуба 25 баллов. Житомирская команда опустилась на пятую строчку (23 очка).

Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 30 ноября

«Кривбасс» – «Полесье» – 3:1

Голы: Твердохлиб, 11, 72, 86 – Гуцуляк, 63

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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