30 ноября состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Полесье» (Житомир). Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

На 11-й минуте полузащитник «Кривбасса» Твердохлиб открыл счет. Во втором тайме гости сумели восстановить паритет – отметился Гуцуляк на 63-й минуте. После этого в ворота гостей залетело еще два мяча – сначала дубль, а потом и хет-трик оформил Твердохлиб.

«Кривбасс» благодаря этой победе обошел «Полесье» и поднялся на четвертое место – в активе клуба 25 баллов. Житомирская команда опустилась на пятую строчку (23 очка).

Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 30 ноября

«Кривбасс» – «Полесье» – 3:1

Голы: Твердохлиб, 11, 72, 86 – Гуцуляк, 63

Видеообзор матча: