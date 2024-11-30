Кривбасс – Полесье – 3:1. Как оформили хет-трик? Видео голов и обзор
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30 ноября состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Полесье» (Житомир). Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.
На 11-й минуте полузащитник «Кривбасса» Твердохлиб открыл счет. Во втором тайме гости сумели восстановить паритет – отметился Гуцуляк на 63-й минуте. После этого в ворота гостей залетело еще два мяча – сначала дубль, а потом и хет-трик оформил Твердохлиб.
«Кривбасс» благодаря этой победе обошел «Полесье» и поднялся на четвертое место – в активе клуба 25 баллов. Житомирская команда опустилась на пятую строчку (23 очка).
Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 30 ноября
«Кривбасс» – «Полесье» – 3:1
Голы: Твердохлиб, 11, 72, 86 – Гуцуляк, 63
Видеообзор матча:
События матча
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