Флик объяснил сенсационное поражение Барселоны в матче с Лас-Пальмасом

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после сенсационного поражения от «Лас-Пальмаса» (1:2) в матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Специалист признался, что его команде просто не повезло.

«Мы 27 раз пробили по воротам, соперник не подал ни одного углового, а мы это сделали несколько раз. Но нужно забивать. Нам следует принять этот результат. Мы сегодня очень разочарованы.

Футболисты пытались в течение 90 минут, но сегодня добиться своего не удалось. Мы не могли разобраться, как забить. Было непросто. Мы лидируем в Ла Лиге, а наши соперники пытаются обыграть нас, надо это принять.

Я верю в своих футболистов, но такие игры, как сегодня, встречаются. Возглавив команду, я сказал игрокам, что оправданий быть не может.

Я думаю, что футболисты верят в себя и в наш футбол. Один, два, три футболиста не смогут выиграть матч, всегда во главе угла команда. Надо, чтобы футболисты хорошо взаимодействовали и сегодня мы этого не увидели. У нас были моменты, но мы не могли их реализовать», – сказал Флик.

В настоящее время «Барселона» находится на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» получил ужасную травму в матче против «Лас-Пальмаса».