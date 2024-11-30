30.11.2024 15:00 - : -
Испания30 ноября 2024, 01:24 |
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Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября поединок 15-го тура испанской Ла Лиги
30 ноября 2024, 01:24 |
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В субботу, 30 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Лас-Пальмас».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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