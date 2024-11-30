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Чемпионат Испании
Барселона
30.11.2024 15:00 - : -
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 ноября 2024, 01:24 |
14
0

Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября поединок 15-го тура испанской Ла Лиги

30 ноября 2024, 01:24 |
14
0
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Лас-Пальмас».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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