30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом».

Игра прошел на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Счет в матче открыл Сандро Рамирес из «Лас-Пальмаса». На 61-й минуте Рафинья сделал счет снова ничейным. Через 6 минут «Лас-Пальмас» снова вышел вперед благодаря голу Фабиу Силвы.

Ла Лига. 15-й тур. 30 ноября

Барселона – Лас-Пальмас – 1:2

Голы: Рафинья, 61 - Рамирес, 49, Силва, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Рамирес, 49

ГОЛ! 1:1 Рафинья, 61

ГОЛ! 1:2 Силва, 67