30.11.2024 15:00 – FT 1 : 2
Испания30 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:42
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Барселона – Лас-Пальмас – 1:2. Сенсация в Ла Лиге. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
30 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:42
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30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом».
Игра прошел на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
Счет в матче открыл Сандро Рамирес из «Лас-Пальмаса». На 61-й минуте Рафинья сделал счет снова ничейным. Через 6 минут «Лас-Пальмас» снова вышел вперед благодаря голу Фабиу Силвы.
Ла Лига. 15-й тур. 30 ноября
Барселона – Лас-Пальмас – 1:2
Голы: Рафинья, 61 - Рамирес, 49, Силва, 67
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Рамирес, 49
ГОЛ! 1:1 Рафинья, 61
ГОЛ! 1:2 Силва, 67
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Лас-Пальмас).
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