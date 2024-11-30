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Чемпионат Испании
Барселона
30.11.2024 15:00 – FT 1 : 2
Лас-Пальмас
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Испания
30 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:42
889
0

Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас – 1:2. Сенсация в Ла Лиге. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

30 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:42
889
0
Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас – 1:2. Сенсация в Ла Лиге. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом».

Игра прошел на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Счет в матче открыл Сандро Рамирес из «Лас-Пальмаса». На 61-й минуте Рафинья сделал счет снова ничейным. Через 6 минут «Лас-Пальмас» снова вышел вперед благодаря голу Фабиу Силвы.

Ла Лига. 15-й тур. 30 ноября

Барселона Лас-Пальмас 1:2

Голы: Рафинья, 61 - Рамирес, 49, Силва, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Рамирес, 49

ГОЛ! 1:1 Рафинья, 61

ГОЛ! 1:2 Силва, 67

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Лас-Пальмас).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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