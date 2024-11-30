30 ноября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Лас-Пальмасом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне утратила все титулы, завоеванные в 2023-м году, оставшись вообще без трофеев. Это и подтолкнуло Лапорту не особенно красиво расстаться с Хави. Но объективно стоит признать, что решение руководства сине-гранатовых было правильным. Флик, нынешний тренер, при примерно таком же наборе подопечных, удачно стартовал и в Примере, и в Лиге чемпионов, еще и разгромно победив Реал в первом и Баварию в еврокубке. Но бывали и осечки, чего стоит 0-1 с нестабильным Реалом Сосьедад. Более того, после возобновление сезона, ведя 2-0 с Сельтой в Виго, фаворит ухитрился успеть за последние минут 10 пропустить дважды в ответ. И только Брест в Лиге чемпионов в мид-уик разгромили привычно уверенно, 3:0.

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Лас-Пальмас

Клуб наконец-то смог вернуться в Примеру в 2023-м году. И даже сумел на новом-старом уровне занять 16-е место - этого хватило, чтобы продлить прописку. Но после этих успехов, Гарсия Пимьента, перебрался в Севилью. О работе его преемника, Карриона, достаточно сказать то, что он стал первым, кто в новой темпораде потерял должность - уже в начале октября. Но его преемник, Диего Мартинес Пенас, мгновенно переломил ситуацию. С ним получилось буквально штамповать победы - только с Атлетико ожидаемо уступили 0:2. А в кубке и вовсе разгромили некую Онтиньену со счетом 7:0. Понятно, что вышедшая на пик команда явно была не рада, что начались игры сборных. После вынужденной паузы с Мальоркой, казалось, получилось вырвать ничью: забили на 2:2, соперник остался в меньшинстве... Но в формате 11 на 10 все же пропустили роковой гол на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

За последние 8 крайних матчей больше чем клуб позволил скромному сопернику только однажды оформить с собой ничью, выиграв все остальное.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Флика снова столкнутся с проблемами. Такого соперника дома они должны обыгрывать с форой -2 гола (коэффициент - 1,64).