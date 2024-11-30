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  4. КИРЬОС: «2025? Первые ракетки мира не провалят допинг-тест»
ATP
30 ноября 2024, 09:53 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:14
362
1

КИРЬОС: «2025? Первые ракетки мира не провалят допинг-тест»

Австралийский теннисист – о скандалах Иги Свентек и Янника Синнера

30 ноября 2024, 09:53 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:14
362
1
КИРЬОС: «2025? Первые ракетки мира не провалят допинг-тест»
Ига Свентек и Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своем X(Twitter)-аккаунте высказался о проваленных допинг-тестах Иги Свентек и Янника Синнера:

«Нашему спорту конец. Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали.

Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать «мы не знали», – написал австралиец.

В ответ на твит одного из фанатов тенниса Ник поделился ожиданиями от сезона 2025 года:

«Наши первые ракетки мира не провалят допинг-тест».

Сам же Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм. В августе 2023 австралиец уступил У Ибину в 1/16 финала травяного турнира в Штутгарте. Он планирует свое возвращение на Australian Open 2025.

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Ник Кирьос допинг Ига Свёнтек Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Юрій
Редакція, ви неправильно переклали. Він написав "won't fail drug tests", що означає "не провалять допінг-тест", а не "не здадуть позитивний допінг-тест". Чи краще викривити інфу для яскравішого заголовка?
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