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Лига Европы
29 ноября 2024, 02:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 02:47
64
0

Тренер Виктории: «Динамо - очень хорошая комбинационная команда»

Мирослав Коубек прокомментировал поединок пятого тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 02:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 02:47
64
0
Тренер Виктории: «Динамо - очень хорошая комбинационная команда»
ФК Виктория Пльзень. Мирослав Коубек

Главный тренер чешской «Виктории» Мирослав Коубек подвел итоги матча с киевским «Динамо» в рамках пятого тура Лиги Европы (1:2).

«Однозначно, это большой вечер, потому что мы обыграли сильную команду. Особенно в конце фанаты увидели, насколько интересным был матч. Наше намерение заключалось в том, чтобы разрушить высокие позиции и атакующий стиль «Динамо». Они очень хорошая комбинационная команда. Именно их комбинации мы хотели предотвратить. Мы хотели отойти от этого и я считаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме. Во втором тайме мы тоже были результативными.

Наша сила связана с нашим развитием. Мы начали в Лиге конференций, теперь мы в Лиге Европы. Команда доказывает свою правоту силы, двигается умственно и, главное, набирается опыта. Эта команда научилась играть европейские матчи. Идя вперед, мы убеждаем себя в том, что мы способный коллектив.

Что думаю об авторе гола Матее Выдре? Он в отличной форме. Я поверил Матею. Он забил хороший гол, у него качественное завершение и свой стиль, который он постоянно доказывает.

Кроме того, наша сила в хорошей команде и организованном исполнении. Наши выступления отличаются слаженностью и четким исполнением тактического плана. В этом наша сила. Командная работа – признак чешского футбола», – ответил Коубек.

Напомним, что полузащитник киевского клуба нашел причину неудач команды в Лиге Европы.

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Мирослав Коубек Виктория Пльзень Динамо Киев Лига Европы Динамо - Виктория Пльзень пресс-конференция Матей Выдра
Андрій Вітренко Источник
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