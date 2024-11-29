Полузащитник Динамо нашел причину неудачным результатам в Лиге Европы
Валентин Рубчинский намекнул на высокий уровень готовности участников
Игрок киевского «Динамо» Валентин Рубчинский проанализировал поединок против «Виктории» Пльзень в пятом туре Лиги Европы (1:2), а также оценил шансы бело-синих на выход в следующий раунд турнира.
– Игра оказалась тяжелой. Мы, конечно, недовольны результатом, потому что хотели выиграть. Так получилось, что не забили свои моменты, пропустили голы и в итоге проиграли сегодня.
– Впервые за пять матчей именно Вас выпустил Шовковский в стартовом составе. Чувствуете доверие тренера, из-за конкуренции не всегда удается играть с первых минут?
– Да, у «Динамо» большая конкуренция, и приятно, что мне дают шанс выйти в основе. Хотелось бы больше на своей позиции играть, на которой я больше привык выступать. Но это не проблема: если тренер сказал сыграть на другой позиции, я стараюсь выполнить эту задачу.
– Какие шансы у «Динамо» пройти дальше в Лиге Европы?
– Будем играть до конца, а там посмотрим, что получится. Если получится – то супер. А так… будем сражаться.
– Что влияет на такие результаты в Лиге Европы, ведь у УПЛ дела обстоят хорошо?
– В еврокубках более тяжелые соперники, более агрессивные, лучше тактически готовы. Нам здесь труднее играть, чем в чемпионате Украины. Иногда нам не везет: то красная карточка, то не можем забить.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джеймс Тони поделился мнением об украинском чемпионе
Леннокс Льюис навестил украинского чемпиона