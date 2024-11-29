«Нет больше слов». Тарас Михавко об игре с Викторией
Игрок недоволен командной реализацией
Тарас Михавко, защитник киевского «Динамо», поделился мыслями после поражения в пятом туре Лиги Европы против чешской «Виктории» (1:2).
– Эмоции после завершения игры, конечно, негативные, потому что не получили результат, который могли получить. Мне кажется, что по игре мы превосходили соперника.
Не хватило в первую очередь реализации. Мы не забивали моменты, которых было достаточно. Почему так получается, что нам не удается забить из простой атаки. Даже элементарный гол в Лиге Европы нам не шел. Не знаю, с чем это связано. Но если брать в общем, то результат отрицательный. Потому нет больше слов.
– Поле было тяжелое, сильно прыгал мяч. Влияло такое состояние газона на вашу игру, на ваши атаки?
– Конечно, поле было не в лучшем состоянии, возможно оно повлияло где-то на нашу игру. Но все равно было достаточно моментов, чтобы реализовать их даже на таком поле. Для них и для нас поле было одинаковым. Поэтому что-либо говорить о нем нет смысла. Мы просто не забили то, что имели.
– Надеетесь дальше бороться за плей-офф ЛЕ, сконцентрируетесь ли уже на УПЛ?
– Несмотря на любой результат, мы будем бороться до конца что в УПЛ, что в Лиге Европы. Мы всегда выходим, чтобы побеждать и получать положительный результат. Потому конечно, что будем бороться.
– Какие слова хотели бы передать поддерживающими вас болельщиками?
– Хочется поблагодарить, что поддерживают нас где угодно и когда-либо. Поэтому искренне всем благодарю, кто нас поддерживает и будем только стараться радовать вас.
– А тем, кто хейтит?
– Хейтеры всегда будут, поэтому стараемся не обращать на них внимание.
Напомним, что столичный клуб Украины в пятый раз проиграл в нынешней кампании Лиге Европы. «Динамо» в турнирной таблице занимает 36-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25
Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)