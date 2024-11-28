Защитник ПСВ: «Это было полное сумасшествие»

Защитник ПСВ Райан Фламинго поделился эмоциями после камбека в пятом туре Лиги чемпионов против «Шахтера» (3:2).

«Я всегда верил, что мы сможем сделать подобное, честно говоря. Мы создали много моментов. Ладно, мы слишком много теряли мяч в первом тайме, и «Шахтер» сумел забить на контратаках. Но как только они получили красную карточку, мы смогли усилить давление.

Ближе к концу мы начали задумываться, сможем ли мы это сделать, но в какой-то момент мы сделали счет 1:2, а затем пришел этот замечательный гол от Малика. Когда мы забили победный, то это было полное сумасшествие, все прыгали друг на друга, наша скамейка запасных взорвалась, как и наши болельщики. Для таких моментов Лига чемпионов - это лучшее, что может быть», – сказал Фламинго.

Напомним, что после матча голкипер горняков Дмитрий Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов по количеству сейвов.