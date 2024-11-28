Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник ПСВ: «Это было полное сумасшествие»
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:12
306
0

Защитник ПСВ: «Это было полное сумасшествие»

Райан Фламинго позитивно высказался о матче с «Шахтером»

28 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:12
306
0
Защитник ПСВ: «Это было полное сумасшествие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Фламинго

Защитник ПСВ Райан Фламинго поделился эмоциями после камбека в пятом туре Лиги чемпионов против «Шахтера» (3:2).

«Я всегда верил, что мы сможем сделать подобное, честно говоря. Мы создали много моментов. Ладно, мы слишком много теряли мяч в первом тайме, и «Шахтер» сумел забить на контратаках. Но как только они получили красную карточку, мы смогли усилить давление.

Ближе к концу мы начали задумываться, сможем ли мы это сделать, но в какой-то момент мы сделали счет 1:2, а затем пришел этот замечательный гол от Малика. Когда мы забили победный, то это было полное сумасшествие, все прыгали друг на друга, наша скамейка запасных взорвалась, как и наши болельщики. Для таких моментов Лига чемпионов - это лучшее, что может быть», – сказал Фламинго.

Напомним, что после матча голкипер горняков Дмитрий Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов по количеству сейвов.

По теме:
«Чтобы вас перекосило». Реакция фанатов Шахтера на досадное поражение в ЛЧ
Отметили голкипера Шахтера. Определены лучшие сейвы тура Лиги чемпионов
17-летний Степанов рассказал, что сказал ему Хаби Алонсо после дебюта в ЛЧ
ПСВ Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ - Шахтер
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27 ноября 2024, 12:24 14
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ

Вспоминаем начальный этап украинского хавбека в европейском футболе…

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену
Футбол | 28 ноября 2024, 02:29 4
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену

Анна Зубкова перевернула наиболее кризисную страницу в отношениях с мужем

Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 10:12
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Футбол | 28.11.2024, 00:15
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 328
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем