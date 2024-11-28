У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер

27 ноября состоялся матч 5–го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил голкипер горняков Дмитрий Ризнык (9.7), который оформил 15 сейвов.

Высокие оценки из игроков Шахтера также у Александра Зубкова (8.4), Даниила Сикана (8.1) и Ефима Конопли (7.8).

Автор дубля и лучший игрок матча по версии УЕФА Малик Тилльман получил 9.6 балла.

Оценки WhoScored за матч ПСВ – Шахтер (3:2)