Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 04:50 |
601
0

У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер

27 ноября горняки уступили нидерландской команде в 5-м туре еврокубка со счетом 2:3

28 ноября 2024, 04:50 |
601
0
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5–го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил голкипер горняков Дмитрий Ризнык (9.7), который оформил 15 сейвов.

Высокие оценки из игроков Шахтера также у Александра Зубкова (8.4), Даниила Сикана (8.1) и Ефима Конопли (7.8).

Автор дубля и лучший игрок матча по версии УЕФА Малик Тилльман получил 9.6 балла.

Оценки WhoScored за матч ПСВ – Шахтер (3:2)

По теме:
Петер БОШ: «Победа над Шахтером? Я даже не знал, кто забил третий мяч»
Динамо Загреб – Боруссия Дортмунд – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Проходим через сложности! Украинский футболист – про отношения
Ефим Конопля Малик Тилльман Александр Зубков Даниил Сикан Дмитрий Ризнык ПСВ Шахтер Донецк ПСВ - Шахтер Лига чемпионов оценки WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча
Футбол | 28 ноября 2024, 03:59 0
Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча
Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27 ноября 2024, 05:15 1
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила

Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Футбол | 28.11.2024, 00:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27.11.2024, 13:41
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28.11.2024, 01:31
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
26.11.2024, 13:13
Хоккей
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 13
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем