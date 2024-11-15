Леся ЦУРЕНКО: «Опыт? Не вижу смысла что-то советовать, если не спрашивают»

35-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 118) прокомментировала предстоящий поединок Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии:

«Состояние и настроение перед матчем? Я чувствую себя просто прекрасно. Чувствую много сил. Очень жду субботы и воскресенья, чтобы сыграть за сборную. Прекрасная атмосфера в команде, поэтому можно еще дополнительно подпитаться энергией. В команде чувствуется много позитива. У нас классная команда. Мы много времени проводим вместе, много смеемся, поэтому это тоже добавляет и уверенности, и вдохновения, и хорошего настроения.

Выступления накануне командного турнира? Больше всего я планировала играть именно турнир в Мидланде, потому что он проходит в очень похожих условиях, в зале на харде. А турнир в Мериде я не очень хотела играть, я бы хотела немного дольше задержаться в Азии и сыграть еще в Японии после турнира в Ухане. Но мне надо было немного поработать над здоровьем. Поэтому я решила пропустить эти соревнования и вернуться в Европу и дальше сыграть в Мериде и Мидланде. Хотя Мерида была действительно необязательной. Условия там были очень сложные, просто экстремальная жара. Я не сильно настраивалась на тот турнир, больше именно сосредоточилась на Мидланде, чтобы подготовиться к матчу сборной.

Подготовка команды? Мы уже тренируемся здесь с понедельника. Условия очень похожи на турнир в Мидланде. Те же самые мячи, такая же температура в зале, и сами корты похожи. Конечно, есть небольшие нюансы: несколько другое освещение, возможно, другой отскок мяча, но по сути все то же самое. Поэтому ощущения максимально комфортные и привычные.

Первый номер в заявке сборной? Я действительно чувствую ответственность, но в этот раз она больше переплетается с воодушевлением и желанием играть. Я уже прям дождаться не могу. Так получается, что состав команды очень молодой и я самая старшая. Капитан говорит мне, что у тебя, мол, лидерская роль. Я очень спокойно к этому отношусь. Я чувствую, что очень хочу сыграть за сборную, очень хочу показать классный результат. И это такая ответственность, но она очень позитивная.

Поражение с 0-2 в матче против Румынии? Действительно, это был неприятный эпизод. Но наверное тоже надо сказать, что такое тоже иногда случается. Жаль, что это произошло с нами. Но я прекрасно помню тот матч и единственное мнение, которое у меня есть относительно того, что произошло, так это, что наша команда не заслужила тот результат. Я не знаю, как это произошло, что произошло в то воскресенье. Для меня нет объяснения. Команда была максимально готова и мы сделали все, что могли. К сожалению, результат сложился именно такой, отрицательный. Вспоминать неприятно и, если честно, я даже не знаю, какой вынести из этого урок. Как я сказала, по моему мнению, мы не заслужили на тот результат. Хотелось бы, чтобы такое больше не повторялось, конечно. И также хотелось бы улучшить позиции нашей команды и в рейтинге наций, и, конечно, хочется принести победу нашей сборной.

Австрийские теннисистки? Я не играла против них матчи. Только недавно у меня была тренировка с Юлией Грабер на US Open. И это единственный хоть какой-то мой опыт, когда я играла розыгрыши, с этими теннисистками. Тамиру Пашек я знаю очень давно, это теннисистка, которая когда-то была в двадцатке рейтинга, победительница турниров WTA. Я так понимаю, что сейчас она не играет на том уровне, что отражает и ее рейтинг. У меня есть сомнения, что именно она будет играть сама она. Возможно, они заявят и Грабер. А насчет Синьи Краус у меня сомнений нет никаких. Но еще посмотрим. Мы будем готовиться, будем пересматривать много видео, чтобы понять, как именно эти теннисистки играют. Будем готовить тактику - и вперед!

Советы младшему поколению? Я не могу сказать, что я даю какие-то советы. Разве что, если меня спросят... Пока что мы просто много времени проводим вместе, тренируемся, выстраиваем нашу коммуникацию. Пытаемся лучше друг друга понять. Я думаю, что самое главное - это наставления по игре против этих соперниц, тактические моменты. А я, на мой взгляд, не вижу смысла, чтобы что-то советовать, тем более, когда у меня не спрашивают. Что у меня спросят, то, конечно, я поделюсь своим опытом. Когда встречаешь новых людей, то, конечно, идет такой обмен жизненными историями. Вот такой обмен опытом есть, но он больше такой лайтовый. Не хочу никакой тяжести в общении, хочется, чтобы был только позитив. А уже на матче - четкая конкретика».