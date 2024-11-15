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ATP
15 ноября 2024, 20:13 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:18
638
0

Почему Алькарас досрочно вылетел с Итогового турнира 2024?

Карлосу не поможет даже победа Рублева над Руудом со счетом 2:0

15 ноября 2024, 20:13 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:18
638
0
Почему Алькарас досрочно вылетел с Итогового турнира 2024?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) досрочно вылетел с Итогового турнира АТР 2024 после поражения от Александра Зверева.

Испанец не может рассчитывать на выход из группы. Последний поединок квартета Каспер Рууд – Андрей Рублев никак не повлияет на Карлитоса.

Дело в том, что Алькарасу нужно было взять хотя бы один сет у Зверева, а он проиграл 0:2.

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Теперь, в случае победы Рублева над Руудом со счетом 2:0, у троих теннисистов John Newcombe Group будет одинаковое количестве выигранных матчей и разница сетов: по одной виктории и по двум взятым партиями из шести.

Поэтому в силу вступит следующий критерий для распределения мест – процент выигранных геймов.

Прямо сейчас, до старта игры Рууд – Рублев, ситуация по разнице выигранных и проигранных геймов выглядит следующим образом: Алькарас -6, Рууд +3, Рублев -8.

И получается так, что если Рублев выиграет с разницей +6 геймов, то он обойдет и Алькараса, и Рууда по количеству выигранных геймов, и выйдет в полуфинал. А если же Рууд не проиграет с разницей -6, то его статистика тоже будет лучше чем у Карлоса, а также чем у Рублева.

Мы рассмотрели вариант с победой Рублева в двух сетах. При победе Рууда или хотя бы при его одном взятом сете в игре с Андреем – норвежец выходит в полуфинал со 2-го места вслед за Зверевым.

Таблица John Newcombe Group перед игрой Рууд – Рублев

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Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Андрей Рублев Каспер Рууд Итоговый турнир ATP статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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