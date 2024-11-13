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ITF
13 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 15:24
368
0

МАРЧЕНКО – о составе сборной, австрийках, травме Лопаты, условиях игры

Капитан женской команды по теннису высказался о предстоящем матче в Кубке Билли Джин Кинг

13 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 13 ноября 2024, 15:24
368
0
МАРЧЕНКО – о составе сборной, австрийках, травме Лопаты, условиях игры
Instagram. Илья Марченко

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко высказался о предстоящем матчевом противостоянии плей-офф против сборной Австрии в Кубке Билли Джин Кинг, которое пройдет 16–17 ноября в Техасе:

– До старта матча с Австрией осталось несколько дней, собралась ли уже команда в полном составе? В каком состоянии приехали теннисистки, есть ли какие-то проблемы или неожиданности?

– Команда уже вся в сборе, вчера долетела Надя Киченок. Сегодня мы уже начали нашу подготовку, все идет по плану. Девочки подкорректировали свой календарь, чтобы быть более акклиматизированными и готовыми к матчу. Единственная неприятность и неожиданность произошла с Настей Лопатой, которая заменила Марту Костюк. Она буквально за день до начала подготовки сломала руку и, к сожалению, играть не будет. Тем не менее, она проявила инициативу и захотела присоединиться к команде, быть здесь, поддерживать, в чем-то помогать. Мы очень этому рады, потому что если человек так стремится попасть в сборную, то именно такие игроки нам и нужны.

– Появление Анастасии Лопаты в команде стало для многих сюрпризом. Как возникла идея ее пригласить и не рассматривались еще другие варианты замены Марты Костюк? Конечно, все наши основные теннисистки завершили сезон досрочно, но например – Юлия Стародубцева или Дарья Снигур?

– Настя неплохо отыграла несколько американских турниров ITF, последний даже выиграла. Обыграла неплохих соперниц. Я видел несколько ее матчей и могу сказать что уровень игры у нее достаточно высокий. Конечно мы рассчитывали на нее, я уверен, что австрийцы точно не ожидали ее появления здесь. Но к сожалению такие обстоятельства, что она травмировалась буквально за день и удивить соперников уже не получится.

Что касается других вариантов, то я не хотел бы поименно обговаривать проблемы игроков, которых здесь с нами нет, но я разговаривал и с Юлей Стародубцевой и с Дашей Снигур, но к сожалению они не присоединятся к нам в этот раз. Я слежу за всеми нашими игроками в туре, смотрю матчи, слежу за результатами. На данный момент у нас получился вот такой состав и я хочу поблагодарить игроков, которые сегодня с нами здесь. Сезон уже закончился и где-то им пришлось менять свои планы, но все равно они приехали сюда и в боевом настрое готовятся к матчу, чтобы, мы на это надеемся, принести победу для украинской сборной.

– Вы уже провели первые тренировки на корте. Что можно сказать по покрытию, по условиям в комплексе в целом? Насколько это покрытие комфортно для наших игроков?

– Да, мы уже поиграли на корте, его делали специально под матч, покрытие красили специально под нас, девочки довольны, все подходит по скорости. Даже Катя Завацкая, которая приехала с грунта - на тренировках мяч сидит у нее на ракетке хорошо. Так что тут проблем никаких. Конечно, нам бы хотелось проводить этот матч дома, в Украине, но американцы, партнеры Фонда Элины Свитолиной делают все, чтобы мы чувствовали себя комфортно, как дома.

– Что можно сказать о соперницах? Кого из них мы опасаемся больше? Судя по всему играть в первый день будут Синья Краус и Тамира Пашек или могут быть другие имена на одиночные матчи?

– На данный момент думаю самая сильная и опасная соперница в их составе – это Синья Краус. Я хорошо изучил соперниц, у меня было достаточно времени для этого. Я ездил смотрел их матчи в Австрии, также видел Юлию Грабхер на US Open, много видео пересмотрел, поэтому мы понимаем, что австрийцы могут нам предложить и на каком уровне играют. Самый вероятный вариант это тот, что будут играть Синья Краус и Тамира Пашек, но также будет зависеть от того, в каком состоянии Грабхер, нет ли у нее каких-то травм, потому что в последнем матче она снялась и потом долго не играла. Повторюсь, нам в принципе понятно, как играть против каждой из них, поэтому уже исходя из того, какой состав они выставят в пятницу на жеребьевке, будем строить свой план на игру.

– Вопрос немного на перспективу сборной: недавно на турнире ITF в Петанже очень неплохой теннис против Белинды Бенчич показала 17-летняя Вероника Подрез. Есть ли ее кандидатура на карандаше, чтобы заиграть за сборную?

– Как я уже говорил, я слежу за всеми нашими игроками. Я видел, что Вероника играла против Бенчич и несколько геймов этого матча посмотрел. Но к тому моменту состав нашей команды уже был сформирован и Анастасия Лопата должна была стать нашим пятым номером, так сказать той «темной лошадкой», которую мы планировали использовать, но из-за того, что такая неприятность с ней случилась буквально накануне начала подготовки, уже ничего менять не стали.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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