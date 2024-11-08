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ITF
08 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:11
244
1

Подрез в упорном матче проиграла олимпийской чемпионке 2020

Вероника боролась три сета, но все таки уступила Белинде Бенчич

08 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:11
244
1
Подрез в упорном матче проиграла олимпийской чемпионке 2020
ITF. Вероника Подрез

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) закончила свои выступления на турнире в Люксембурге. Ей противостояла олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (WTA 1213). Матч продолжался более 2 часов.

Юная украинка начала матч уверенно, сразу с брейка, и забрала первый сет. Дальше начались проблемы с подачей, и Вероника уступила вторую партию. В решающем сете, как и в первом – сделала брейк сходу, но не сумела удержать преимущество.

ITF W75. Петанж (Люксембург), 1/8

Вероника Подрез (Україна) [Q] Белинда Бенчич (Швейцарія) [WC] – 6:3, 5:7, 3:6

Напомним, что швейцарская теннисистка возвращается в тур после рождения дочери.

По теме:
Вероника Подрез – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подрез сыграет с олимпийской чемпионкой 2020 года на турнире в Люксембурге
17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
Вероника Подрез Белинда Бенчич ITF Петанж
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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introvert
Все ще абсолютно сира. П`ятнадцять програних розіграшів поспіль з рахунку 3-2 в вирішальному сеті, без жодних спроб взяти себе в руки - таке буває лише в дитячому тенісі.
Певний потенціал проглядається, а от чи вдасться його реалізувати...
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