Подрез в упорном матче проиграла олимпийской чемпионке 2020
Вероника боролась три сета, но все таки уступила Белинде Бенчич
17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) закончила свои выступления на турнире в Люксембурге. Ей противостояла олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (WTA 1213). Матч продолжался более 2 часов.
Юная украинка начала матч уверенно, сразу с брейка, и забрала первый сет. Дальше начались проблемы с подачей, и Вероника уступила вторую партию. В решающем сете, как и в первом – сделала брейк сходу, но не сумела удержать преимущество.
ITF W75. Петанж (Люксембург), 1/8
Вероника Подрез (Україна) [Q] – Белинда Бенчич (Швейцарія) [WC] – 6:3, 5:7, 3:6
Напомним, что швейцарская теннисистка возвращается в тур после рождения дочери.
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