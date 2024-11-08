Подрез в упорном матче проиграла олимпийской чемпионке 2020

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) закончила свои выступления на турнире в Люксембурге. Ей противостояла олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (WTA 1213). Матч продолжался более 2 часов.



Юная украинка начала матч уверенно, сразу с брейка, и забрала первый сет. Дальше начались проблемы с подачей, и Вероника уступила вторую партию. В решающем сете, как и в первом – сделала брейк сходу, но не сумела удержать преимущество.

ITF W75. Петанж (Люксембург), 1/8

Вероника Подрез (Україна) [Q] – Белинда Бенчич (Швейцарія) [WC] – 6:3, 5:7, 3:6



Напомним, что швейцарская теннисистка возвращается в тур после рождения дочери.