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  4. «Пойду за ним». 22-летний футболист завершил карьеру по необычной причине
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11 ноября 2024, 15:01 |
1023
4

«Пойду за ним». 22-летний футболист завершил карьеру по необычной причине

Силван Валлнер ошеломил своим решением

11 ноября 2024, 15:01 |
1023
4
«Пойду за ним». 22-летний футболист завершил карьеру по необычной причине
Силван Валлнер

22-летний защитник австрийского БВ Линц Силван Валлнер объявил решение о завершении карьеры футболиста из-за религии.

«Я – благочестивый христианин и читаю Библию. Я хочу следовать за Иисусом Христом, и для меня стал важным библейский день отдыха. Для меня, как профессионала, это значит, что теперь я не хочу играть в футбол профессионально каждую субботу», – сказал Силван.

Это решение футболиста, ранее игравшего за молодежную сборную Швейцарии, стало потрясением для сотрудников его клуба.

Так, спортивный директор БВ Линц Милош Маленович заявил: «Я был очень удивлен. Совершенно не ожидал этого от такого молодого игрока. Мне он всегда казался очень стабильным.

Все должно иметь свои пределы, в футбол играют и в выходные. Если ты больше не хочешь этого и считаешь, что это верный путь, тогда остается только принять это».

БВ Линц выступает в высшем австрийском дивизионе. После 13 туров команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Валлнер сыграл за БВ Линц 5 матчей, результативными действиями не отличился.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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turist86
Скоро скаже, як Несмачний, що світ сатани його використав?
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+1
umnuy2
надо ему наших попов показать им пох какой день недели чтобы грешить)))
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+1
didora
Ну якщо із-за релігії покинути клуб вищиго дивізіону, то це м'яко кажучи дебілізм. А до цього чим він думав коли займався футболом. Я маю ввиду дитячий, юнацький, молодіжний футбол!!!
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+1
Xvalenok03
Еврей что-ли?
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0
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