«Пойду за ним». 22-летний футболист завершил карьеру по необычной причине

22-летний защитник австрийского БВ Линц Силван Валлнер объявил решение о завершении карьеры футболиста из-за религии.

«Я – благочестивый христианин и читаю Библию. Я хочу следовать за Иисусом Христом, и для меня стал важным библейский день отдыха. Для меня, как профессионала, это значит, что теперь я не хочу играть в футбол профессионально каждую субботу», – сказал Силван.

Это решение футболиста, ранее игравшего за молодежную сборную Швейцарии, стало потрясением для сотрудников его клуба.

Так, спортивный директор БВ Линц Милош Маленович заявил: «Я был очень удивлен. Совершенно не ожидал этого от такого молодого игрока. Мне он всегда казался очень стабильным.

Все должно иметь свои пределы, в футбол играют и в выходные. Если ты больше не хочешь этого и считаешь, что это верный путь, тогда остается только принять это».

БВ Линц выступает в высшем австрийском дивизионе. После 13 туров команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Валлнер сыграл за БВ Линц 5 матчей, результативными действиями не отличился.