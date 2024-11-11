Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Интер Милан
10.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 ноября 2024, 02:37 | Обновлено 11 ноября 2024, 02:43
104
0

Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии A

11 ноября 2024, 02:37 | Обновлено 11 ноября 2024, 02:43
104
0
Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 ноября в матче 12-го тура Серии А Интер» и «Наполи» разошлись миром (1:1).

На 23-й минуте счет для гостей открыл Скотт Мактоминей, воспользовавшись розыгрышем углового.

Для хозяев поля Хакан Чалханоглу сравнял счет на 43-й минуте. Он же не использовал затем супершанс, пробил в штангу с пенальти на 74-й минуте.

Лидеры: Наполи (26 очков), Аталанта, Фиорентина, Интер, Лацио (по 25), Ювентус (24), Милан, Болонья (по 18).

Серия A. 12-й тур. 10 ноября

Интер – Наполи – 1:1

Голы: Чалханоглу, 43 – Мактоминей, 23

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мактоминей, 23 мин

ГОЛ! 1:1. Чалханоглу, 43 мин

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
По теме:
Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча
Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту
Чалханоглу забил гол и промазал с точки. Интер и Наполи выдали яркий матч
Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Хакан Чалханоглу видео голов и обзор Скотт Мактоминей Дензел Дюмфрис Интер - Наполи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Футбол | 10 ноября 2024, 08:25 8
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд

«Горожане» уступили в АПЛ «Брайтону» 1:2

ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»
Футбол | 10 ноября 2024, 22:40 10
ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»
ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Полесьем (2:1)

ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
Футбол | 10.11.2024, 05:52
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Футбол | 10.11.2024, 06:39
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка
Футбол | 11.11.2024, 03:31
Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка
Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
09.11.2024, 04:20 8
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 8
Бокс
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
09.11.2024, 00:03
Футбол
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 5
Футбол
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем