Интер Милан

Интер – Наполи – 1:1. Как Хакан не забил пенальти. Видео голов и обзор
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Вечером 10 ноября в матче 12-го тура Серии А Интер» и «Наполи» разошлись миром (1:1).
На 23-й минуте счет для гостей открыл Скотт Мактоминей, воспользовавшись розыгрышем углового.
Для хозяев поля Хакан Чалханоглу сравнял счет на 43-й минуте. Он же не использовал затем супершанс, пробил в штангу с пенальти на 74-й минуте.
Лидеры: Наполи (26 очков), Аталанта, Фиорентина, Интер, Лацио (по 25), Ювентус (24), Милан, Болонья (по 18).
Серия A. 12-й тур. 10 ноября
Интер – Наполи – 1:1
Голы: Чалханоглу, 43 – Мактоминей, 23
Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мактоминей, 23 мин
ГОЛ! 1:1. Чалханоглу, 43 мин
События матча
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