Интер Милан

Вечером 10 ноября в матче 12-го тура Серии А Интер» и «Наполи» разошлись миром (1:1).

На 23-й минуте счет для гостей открыл Скотт Мактоминей, воспользовавшись розыгрышем углового.

Для хозяев поля Хакан Чалханоглу сравнял счет на 43-й минуте. Он же не использовал затем супершанс, пробил в штангу с пенальти на 74-й минуте.

Лидеры: Наполи (26 очков), Аталанта, Фиорентина, Интер, Лацио (по 25), Ювентус (24), Милан, Болонья (по 18).

Серия A. 12-й тур. 10 ноября

Интер – Наполи – 1:1

Голы: Чалханоглу, 43 – Мактоминей, 23

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мактоминей, 23 мин

ГОЛ! 1:1. Чалханоглу, 43 мин