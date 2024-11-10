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Чемпионат Италии
Интер Милан
10.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
10 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:23
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Чалханоглу забил гол и промазал с точки. Интер и Наполи выдали яркий матч

На 23-й минуте счет для гостей открыл Скотт Мактоминей

10 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:23
140
0
Чалханоглу забил гол и промазал с точки. Интер и Наполи выдали яркий матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 ноября в матче 12-го тура Серии А Интер» и «Наполи» разошлись миром (1:1).

На 23-й минуте счет для гостей открыл Скотт Мактоминей, воспользовавшись розыгрышем углового.

Для хозяев поля Хакан Чалханоглу сравнял счет на 43-й минуте. Он же не использовал затем супершанс, пробил в штангу с пенальти на 74-й минуте.

Лидеры: Наполи (26 очков), Аталанта, Фиорентина, Интер, Лацио (по 25), Ювентус (24), Милан, Болонья (по 18).

Серия A. 12-й тур. 10 ноября

Интер – Наполи – 1:1

Голы: Чалханоглу, 43 – Мактоминей, 23

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74

Интер: Зоммер, Бастони (де Врей, 89), Ачерби, Павар, Димарко (Дармиан, 82), Дюмфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Зелиньски, 82), Барелла, Мартинес (Арнаутович, 89), Тюрам (Тареми, 82).

Наполи: Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Гилмор (Лоботка, 60), Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Лукаку (Симеоне, 77), Политано (Нгонж, 84).

Предупреждения: Индзаги, 55, Дюмфрис, 80.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мактоминей, 23 мин

ГОЛ! 1:1. Чалханоглу, 43 мин

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
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Интер Милан Наполи Интер - Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Хакан Чалханоглу Дензел Дюмфрис видео голов и обзор Скотт Мактоминей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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