10.11.2024 21:45 - : -
Италия08 ноября 2024, 23:24 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:25
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Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября поединок 12 тура итальянской Серии А
08 ноября 2024, 23:24 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:25
16
0
В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Наполи».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – НаполиСмотреть трансляцию
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