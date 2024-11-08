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Интер Милан
10.11.2024 21:45 - : -
Наполи
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Италия
08 ноября 2024, 23:24 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:25
16
0

Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября поединок 12 тура итальянской Серии А

08 ноября 2024, 23:24 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:25
16
0
Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Наполи».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Наполи
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Интер Милан Наполи Интер - Наполи
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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