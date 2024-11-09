Интер Милан

10 ноября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 12-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевкому времени.

Интер

Команда в прошлом сезоне безоговорочно доминировала в итальянском футболе, уверенно и досрочно выиграв скудетто. Летом получилось сохранить состав, несмотря на финансовые проблемы владельца из Китая, и даже укрепить его приглашением пары новичков - Тареми, Зелиньски, Мартинеса. Но былой уверенности нет, и примечательно, что черно-синие потеряли очки в стартовом туре. Потом были новые осечки, в том числе и в Лиге чемпионов. Собраться получилось на Арсенал - англичан на этой неделе обыграли за счет реализованного Чалханоглу в раздевалку пенальти. Хотя в целом все равно статистика подопечных Симоне Индзаги достойная. Справились они и с Венецией неделю назад - с новичком хватило единственного гола.

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Наполи

Клуб в 2023-м году был чемпионом страны, причем очень досрочно оформил скудетто. Но уже по ходу второго круга, особенно весной, было заметно, как сдают партенопеи. В 2023/2024, уже без благоразумно ушедшего после обретения чемпионства Спаллетти, представитель Юга откатился за пределы зоны еврокубков. Именно в таких условиях, еще и без сбегающего Осимхена, проект принял Конте. И, побуксовав на старте (в 1-м туре проиграли 0:3 Вероне), Хвича и компания под его руководством уже к середине осени стал единоличным лидером Серии А - потом только Ювентус на своем поле закончил нулевой ничьей. Помогает, конечно, и то, что, в отличие от конкурентов, не нужно отвлекаться на еврокубки, тратить там силы. Впрочем, в прошлом туре Аталанта поставила подножку, и какую: разгромила конкурента 3:0.

Статистика личных встреч

В 11 крайних поединках черно-синие позволили сопернику взять единственную победу над собой. Но последний матч, в марте, принес ничью в Милане 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев, но в целом это спор настоящих итальянских прагматичных грандов - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,97).