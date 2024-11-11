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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
10.11.2024 16:00 – FT 3 : 0
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 ноября 2024, 10:25 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:24
188
0

Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0. Увереные дьяволы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

11 ноября 2024, 10:25 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:24
188
0
Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0. Увереные дьяволы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября был сыгран матч 11-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок закончился уверенной победой «Манчестера» со счетом 3:0.

Дьяволы еще в первом тайме создала для себя комфортное преимущество. Открыл счет в матче точный выстрел Бруну Фернандеша, чуть позже удвоил преимущество защитник «Лестера» Виктор Кристиансен, записавший в свой актив автогол. На 82-й минуте счет разгромным сделал Алехандро Гарначо.

АПЛ. 11-й тур, 10 ноября

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 3:0

Голы: Фернандеш, 17, Кристиансен (автогол), 38, Гарначо, 82

Видео голов и обзор матча

https://www.youtube.com/@SetantaSportsPremierLeague

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Виктор Кристансен (Лестер).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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