Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0. Увереные дьяволы. Видео голов и обзор
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10 ноября был сыгран матч 11-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».
Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер.
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Поединок закончился уверенной победой «Манчестера» со счетом 3:0.
Дьяволы еще в первом тайме создала для себя комфортное преимущество. Открыл счет в матче точный выстрел Бруну Фернандеша, чуть позже удвоил преимущество защитник «Лестера» Виктор Кристиансен, записавший в свой актив автогол. На 82-й минуте счет разгромным сделал Алехандро Гарначо.
АПЛ. 11-й тур, 10 ноября
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 3:0
Голы: Фернандеш, 17, Кристиансен (автогол), 38, Гарначо, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
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