Ипсвич шокировал Тоттенхэм. Манчестер Юнайтед без проблем выиграл у Лестера

10 ноября в 16.00 состоялись матчи 11-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» дома выиграл «Лестер» со счетом 3:0.

За хозяев голами отличились Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо, а также защитник «Лестера» Виктор Кристиансен забил автогол.

В параллельном матче «Тоттенхэм» в домашнем матче проиграл «Ипсвичу» со счетом 1:2.

За «шпор» гол забил Родриго Бентанкур, Доминик Соланке записал на свой счет забитый мяч, однако он был отменен из-за игры рукой. Гости ответили голами Сэмми Смодича и Лиама Дилепа.

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0

Голы: Фернандеш, 17, Кристиансен, 38 (автогол), Гарначо, 82

Ноттингем – Ньюкасл – 1:3

Голы: Мурилло, 21 – Исаак, 54, Жоэлинтон, 72, Барнс, 83

Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2

Голы: Бентанкур, 69 – Смодич, 31, Дилеп, 43