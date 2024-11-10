Ипсвич шокировал Тоттенхэм. Манчестер Юнайтед без проблем выиграл у Лестера
Состоялись матчи 11-го тура АПЛ
10 ноября в 16.00 состоялись матчи 11-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» дома выиграл «Лестер» со счетом 3:0.
За хозяев голами отличились Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо, а также защитник «Лестера» Виктор Кристиансен забил автогол.
В параллельном матче «Тоттенхэм» в домашнем матче проиграл «Ипсвичу» со счетом 1:2.
За «шпор» гол забил Родриго Бентанкур, Доминик Соланке записал на свой счет забитый мяч, однако он был отменен из-за игры рукой. Гости ответили голами Сэмми Смодича и Лиама Дилепа.
Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября
Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0
Голы: Фернандеш, 17, Кристиансен, 38 (автогол), Гарначо, 82
Ноттингем – Ньюкасл – 1:3
Голы: Мурилло, 21 – Исаак, 54, Жоэлинтон, 72, Барнс, 83
Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2
Голы: Бентанкур, 69 – Смодич, 31, Дилеп, 43
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не знаю нахабності. Бо всю зустріч "Іпсвіч" тримав гру! Іпсвіч який в зоні вилету! А Тоттенгем на разі з 5 паразками знову все не як невзмозі знайти свою гру! Пастокоглу награні!