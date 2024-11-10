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Манчестер Юнайтед
10.11.2024 16:00 – FT 3 : 0
Лестер
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Англия
10 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:21
314
2

Ипсвич шокировал Тоттенхэм. Манчестер Юнайтед без проблем выиграл у Лестера

Состоялись матчи 11-го тура АПЛ

10 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:21
314
2
Ипсвич шокировал Тоттенхэм. Манчестер Юнайтед без проблем выиграл у Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября в 16.00 состоялись матчи 11-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» дома выиграл «Лестер» со счетом 3:0.

За хозяев голами отличились Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо, а также защитник «Лестера» Виктор Кристиансен забил автогол.

В параллельном матче «Тоттенхэм» в домашнем матче проиграл «Ипсвичу» со счетом 1:2.

За «шпор» гол забил Родриго Бентанкур, Доминик Соланке записал на свой счет забитый мяч, однако он был отменен из-за игры рукой. Гости ответили голами Сэмми Смодича и Лиама Дилепа.

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0

Голы: Фернандеш, 17, Кристиансен, 38 (автогол), Гарначо, 82

Ноттингем – Ньюкасл – 1:3

Голы: Мурилло, 21 – Исаак, 54, Жоэлинтон, 72, Барнс, 83

Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2

Голы: Бентанкур, 69 – Смодич, 31, Дилеп, 43

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер Тоттенхэм Ипсвич Ньюкасл Ноттингем Форест
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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RomeoBoss
Знову та сама хрень!
Шпорам не вистачає швидкості,якогось
не знаю нахабності. Бо всю зустріч "Іпсвіч" тримав гру! Іпсвіч який в зоні вилету! А Тоттенгем на разі з 5 паразками знову все не як невзмозі знайти свою гру! Пастокоглу награні!
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0
Harun Bakircioğlu
Статистика МЮ при Нистелрое 3-1-0, разница голов 11-3
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-1
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