Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:3. Камбэк от сорок. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
10 ноября был сыгран матч 11-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».
Матч прошел на стадионе «Сити Граунд» в городе Ноттингем.
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Победу в игре одержал «Ньюкасл» со счетом 3:1.
Первый тайм встречи закончился с минимальным перевесом «Ноттингем Форест». Во второй тайме проявил себя во всей красе «Ньюкасл». Гости не просто сравняли счет, они вырвали победу в последних 20 минутах.
АПЛ. 11-й тур, 10 ноября
«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:3
Голы: Мурилло, 21 – Исак, 54, Жоэлинтон, 72, Барнс, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
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