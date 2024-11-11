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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
10.11.2024 16:00 – FT 1 : 3
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 ноября 2024, 06:59 |
103
0

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:3. Камбэк от сорок. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

11 ноября 2024, 06:59 |
103
0
Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:3. Камбэк от сорок. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября был сыгран матч 11-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».

Матч прошел на стадионе «Сити Граунд» в городе Ноттингем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу в игре одержал «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Первый тайм встречи закончился с минимальным перевесом «Ноттингем Форест». Во второй тайме проявил себя во всей красе «Ньюкасл». Гости не просто сравняли счет, они вырвали победу в последних 20 минутах.

АПЛ. 11-й тур, 10 ноября

«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:3

Голы: Мурилло, 21 – Исак, 54, Жоэлинтон, 72, Барнс, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мурильо (Ноттингем Форест).
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Ноттингем Форест Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Александер Исак Харви Барнс Жоэлинтон
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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