10 ноября на «Олд Траффорд» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестером». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда в чем-то, похоже, сама себе навредила, когда в самом конце прошлого, напрочь проваленного сезоне выиграла кубок Англии. В итоге явно напрашивающегося увольнения тен Хага так и не случилось. Более того, по крайней мере часть не дешевых летних новичков приходили с подачи Эрика. Как итог, его все равно убрали, в середине осени, когда красные дьяволы оказались на 14-й строке АПЛ и начали Лигу Европы с трех ничьих. Новый тренер уже назначен, точнее, выкуплен - за 11 миллионов компенсации Спортинг отпустил Рубена Аморима. Но молодой специалист приступит к обязанностям с понедельника, когда начнется пауза на игры сборных. А пока закончится краткая каденция ван Нистелроя как и.о.. Он дебютировал с 5:2 в Кубке Лиги с тем же Лестером. В воскресенье в АПЛ с Челси, правда, уже была только ничья. В Лиге Европы с ПАОКом удалось оформить уверенные 2:0.

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Лестер

Клуб в прошлом сезоне прошел очищение выступлениями в Чемпионшипе. Они оказались максимально короткими и успешными: все закончилось за первый же сезон победой в дивизионе. С оговоркой: этого добился Мареска, и был сразу же сманен в Челси. Впрочем, его преемник, Стив Купер, справляется неплохо. Никто ведь не ждет от лис повтора их сенсационного чемпионства, да и еврокубковых амбиций, как при Роджерсе, нет - просто нужно пока что закрепиться в Премьер-Лиге. Пока что с этим справляются, периодически выигрывая и, главное, беря по очку в среднем за тур. Прибавили балл и в поединке недельной давности против Ипсвича: проигрывали до 90+ минуты, но выручили ветераны: Айю забил с передачи Варди.

Статистика личных встреч

Кубковые 5:2 стали третьей кряду победой манкунианцев в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу МЮ. Но у него остались проблемы в обороны, и стоит брать нейтральные итого больше 3,0 голов (коэффициент - 1,65).