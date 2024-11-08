10.11.2024 16:00 - : -
Англия08 ноября 2024, 21:26 |
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Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября в 16:00 матч чемпионата Англии
08 ноября 2024, 21:26 |
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В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ЛестерСмотреть трансляцию
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