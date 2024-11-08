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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
10.11.2024 16:00 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 ноября 2024, 21:26 |
16
0

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 16:00 матч чемпионата Англии

08 ноября 2024, 21:26 |
16
0
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Лестер
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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