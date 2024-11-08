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  4. ВИДЕО. Свентек не знала, что матч с Касаткиной не имел турнирного значения
WTA
08 ноября 2024, 13:55 |
851
0

ВИДЕО. Свентек не знала, что матч с Касаткиной не имел турнирного значения

Ига разгромила Дарью со счетом 6:1, 6:0, но все зависило от Гофф и Крейчиковой

08 ноября 2024, 13:55 |
851
0
ВИДЕО. Свентек не знала, что матч с Касаткиной не имел турнирного значения
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

7 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 завершились матчи группового этапа и были определены полуфинальные пары.

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка WTA Finals Ига Свентек не сумела выйти из квартета, заняв третье место в Оранжевой группе.

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В последнем туре полька играла против Дарьи Касаткиной. Она разгромила нейтралку со счетом 6:1, 6:0. Однако этот поединок не имел турнирного значения. Все зависило от Барборы Крейчиковой и Коко Гофф.

Если бы чешка проиграла, то Ига пробилась бы в полуфинал и при поражении Касаткиной. Однако Барбора одолела Коко и вместе с американкой пробилась в плей-офф.

Свентек после матча с Касаткиной и еще до игры Гофф – Крейчикова успела провести пресс-конференцию, на которой ей раскрыли эту «страшную тайну». Ига была, так скажем, удивлена.

ВИДЕО. Свентек не знала, что матч с Касаткиной не имел турнирного значения

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Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Коко Гофф Барбора Крейчикова Дарья Касаткина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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