07.11.2024 22:00 – FT 3 : 1
Лига Европы08 ноября 2024, 12:41 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:10
183
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АЗ – Фенербахче – 3:1. Моуриньо разочарован. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги Европы
08 ноября 2024, 12:41 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:10
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В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы-2024/25.
На стадионе «АФАС» в Нидерландах местный клуб АЗ встретился с турецким «Фенербахче».
Поединок закончился уверенной победой АЗ – 3:1. Все четыре мяча в матче были забиты во втором тайме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
АЗ – «Фенербахче» – 3:1
Голы: Даал, 59, Смит, 75, Касиус, 87 – Эн-Несири, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Денсо Касиус (АЗ Алкмаар).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Кес Смит (АЗ Алкмаар).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ро-Занжело Даал (АЗ Алкмаар).
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