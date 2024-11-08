АЗ – Фенербахче – 3:1. Моуриньо разочарован. Видео голов и обзор матча

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы-2024/25.

На стадионе «АФАС» в Нидерландах местный клуб АЗ встретился с турецким «Фенербахче».

Поединок закончился уверенной победой АЗ – 3:1. Все четыре мяча в матче были забиты во втором тайме.

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Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

АЗ – «Фенербахче» – 3:1

Голы: Даал, 59, Смит, 75, Касиус, 87 – Эн-Несири, 70

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