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  4. АЗ – Фенербахче – 3:1. Моуриньо разочарован. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
АЗ Алкмаар
07.11.2024 22:00 – FT 3 : 1
Фенербахче
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Лига Европы
08 ноября 2024, 12:41 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:10
183
0

АЗ – Фенербахче – 3:1. Моуриньо разочарован. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги Европы

08 ноября 2024, 12:41 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:10
183
0
АЗ – Фенербахче – 3:1. Моуриньо разочарован. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы-2024/25.

На стадионе «АФАС» в Нидерландах местный клуб АЗ встретился с турецким «Фенербахче».

Поединок закончился уверенной победой АЗ – 3:1. Все четыре мяча в матче были забиты во втором тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

АЗ – «Фенербахче» – 3:1

Голы: Даал, 59, Смит, 75, Касиус, 87 – Эн-Несири, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Денсо Касиус (АЗ Алкмаар).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Кес Смит (АЗ Алкмаар).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ро-Занжело Даал (АЗ Алкмаар).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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