Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Попробуй собраться». Гура оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 15:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:40
357
1

«Попробуй собраться». Гура оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов

Юрий Гура оценил победу «горняков» над «Янг Бойз»

07 ноября 2024, 15:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:40
357
1
«Попробуй собраться». Гура оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Именитый украинский тренер Юрий Гура оценил игру донецкого «Шахтера» в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:1). Тренер заговорил о дальнейших перспективах подопечных Марино Пушича в еврокубках.

«Для Шахтера очень важно было победить «Янг Бойз», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Понятно, что сыграли на проблемах швейцарцев, но это не интересует нас.

У «Шахтера» сейчас будет матч с Зарей, потом пауза на сборные, Ингулец и попробуй потом собраться на ПСВ, который выносит всех в Нидерландах. С «Боруссией» можно играть. Дортмунд сейчас не тот, что играл в финале ЛЧ. Матч на матч не приходится. Бывает такое, что биоритмы нарушаются, и у тебя игра не лезет», – сказал Гура.

Ранее Юрий Гура высказал свое мнение по поводу игры Георгия Судакова в матче против «Янг Бойз». Высоко оценили украинца и в УЕФА, включив полузащитника в символическую сборную недели.

По теме:
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Фрагментами мы уже видели привычный Шахтер»
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Киевлянам нужно брать пример с Шахтера»
«Очень мощно». Кучер назвал MVP матча Шахтера против Янг Бойз
Шахтер Донецк Лига чемпионов Юрий Гура
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 07 ноября 2024, 15:44 0
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07 ноября 2024, 08:52 1
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»

Легендарный британец вспомнил бой против Шеннона Бриггса

Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Футбол | 07.11.2024, 00:05
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Футбол | 07.11.2024, 15:01
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Футбол | 06.11.2024, 18:52
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Іменитий тренер Юрій Гура? ))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 2
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 1
Бокс
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
06.11.2024, 21:42 235
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем