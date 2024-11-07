«Попробуй собраться». Гура оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов

Именитый украинский тренер Юрий Гура оценил игру донецкого «Шахтера» в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:1). Тренер заговорил о дальнейших перспективах подопечных Марино Пушича в еврокубках.

«Для Шахтера очень важно было победить «Янг Бойз», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Понятно, что сыграли на проблемах швейцарцев, но это не интересует нас.

У «Шахтера» сейчас будет матч с Зарей, потом пауза на сборные, Ингулец и попробуй потом собраться на ПСВ, который выносит всех в Нидерландах. С «Боруссией» можно играть. Дортмунд сейчас не тот, что играл в финале ЛЧ. Матч на матч не приходится. Бывает такое, что биоритмы нарушаются, и у тебя игра не лезет», – сказал Гура.

Ранее Юрий Гура высказал свое мнение по поводу игры Георгия Судакова в матче против «Янг Бойз». Высоко оценили украинца и в УЕФА, включив полузащитника в символическую сборную недели.