Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:17
472
0

«Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ

Юрий Гура в восторге от игры лидера «Шахтера» против «Янг Бойз»

07 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:17
472
0
«Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ
УЕФА. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Юрий Гура высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1).

– Гол Судакова – заслуга Георгия или ошибка швейцарцев?

– На поле Судаков был везде – настоящий Георгий Победоносец. Жора попал в комфортную среду, когда он ведет игру ближе к чужим воротам. Как по мне, Бондаренко мог быть более опасным, играя выше, а так Артем опускается и Конопля заходит в центр, хотя Бондаренко мог бы и с Зубковым справа делать то же, что Кевин с Судаковым. Но это уже решение тренера «Шахтера».

– Кто в составе «Шахтера» Вам понравился?

– Кевин и Судаков – молодчинки. Бондарь провел очень классный матч и ответил всем критикам, в обороне стелился под мячи, в подкатах летал. Увидели футбол хорошего уровня в исполнении «Шахтера», однако хочется стабильности.

По теме:
Президент Интера: «Лига чемпионов – это тренировочная площадка для резерва»
Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Юрий Гура Георгий Судаков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Футбол | 07 ноября 2024, 13:37 1
Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд

Последнее фиаско на «Джузеппе Меацца» датируется 2022 годом

Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Футбол | 07 ноября 2024, 11:33 6
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор

Флорентино Перес огорчен провалом команды в последних матчах

Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Футбол | 06.11.2024, 21:42
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07.11.2024, 07:48
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 9
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 1
Бокс
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем