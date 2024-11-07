«Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ
Юрий Гура в восторге от игры лидера «Шахтера» против «Янг Бойз»
Известный украинский тренер Юрий Гура высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1).
– Гол Судакова – заслуга Георгия или ошибка швейцарцев?
– На поле Судаков был везде – настоящий Георгий Победоносец. Жора попал в комфортную среду, когда он ведет игру ближе к чужим воротам. Как по мне, Бондаренко мог быть более опасным, играя выше, а так Артем опускается и Конопля заходит в центр, хотя Бондаренко мог бы и с Зубковым справа делать то же, что Кевин с Судаковым. Но это уже решение тренера «Шахтера».
– Кто в составе «Шахтера» Вам понравился?
– Кевин и Судаков – молодчинки. Бондарь провел очень классный матч и ответил всем критикам, в обороне стелился под мячи, в подкатах летал. Увидели футбол хорошего уровня в исполнении «Шахтера», однако хочется стабильности.
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