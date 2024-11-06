Разные классы. Аталанта без проблем разобралась со Штутгартом

6 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов встречались немецкий «Штутгарт» и итальянская «Аталанта».

В первом тайме наблюдалась равная игра между командами. Игроки «Штутгарта» реже обостряли, но и не позволяли сопернику создать опасные моменты у своих ворот.

После перерыва минимальное преимущество перешло на сторону «Аталанты». Они не только активно атаковали, но и смогли открыть счет. На 51-й минуте это сделал Адемола Лукман.

На 88-й минуте Николо Дзаньоло удвоил преимущество «Аталанты».

Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября

«Штутгарт» – «Аталанта» – 0:2

Гол: Лукман, 51, Дзаньоло, 88

«Штутгарт»: Нюбель, Вагноман, Чейс, (Штенцель, 80), Руо, Миттельштедт, Каразор, (Ридер, 74), Стиллер, Мийо, Ундав, (Демирович, 56), Фюрих, (Шабо, 74), Туре (Маланга, 80).

«Аталанта»: Карнесекки, Дьимсити, Гин, Колашинац, Белланова, (Руджери, 85), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, (Де Кетеларе, 46), Ретеги, (Дзаньоло, 69), Лукман (Брешианини, 85).

Фотоотчет матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine