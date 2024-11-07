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Лига Чемпионов
Штутгарт
06.11.2024 22:00 – FT 0 : 2
Аталанта
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:36
35
0

Штутгарт – Аталанта – 0:2. Лукман и Дзаньоло. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:36
35
0
Штутгарт – Аталанта – 0:2. Лукман и Дзаньоло. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Немецкий клуб Штутгарт дома проиграл Аталанте из Италии со счетом 0:2.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Штутгарт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:2

Голы: Лукман, 51, Дзаньоло, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Аталанта).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Штутгарт Аталанта Адемола Лукман видео голов и обзор Лига чемпионов Николо Дзаньоло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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