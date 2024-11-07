Лига чемпионов07 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:36
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Штутгарт – Аталанта – 0:2. Лукман и Дзаньоло. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
07 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:36
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Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
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Немецкий клуб Штутгарт дома проиграл Аталанте из Италии со счетом 0:2.
⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
22:00. Штутгарт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:2
Голы: Лукман, 51, Дзаньоло, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Аталанта).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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