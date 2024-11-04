Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в последнем матче Серии А

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич высказался по поводу замены Артема Довбика в 11-м туре Серии А против «Вероны».

«Что касается замены Довбика, то он на то время просто уже не выдерживал, поэтому я и выпустил вместо него Бальданцы», – сказал Юрич.

Напомним, что столичная команда Италии опозорилась в матче с Вероной, поскольку проиграла на выезде со счетом 2:3.

Довбик вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом, за что получил третью лучшую оценку в команде.