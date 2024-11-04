Италия04 ноября 2024, 20:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:34
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Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в последнем матче Серии А
Иван Юрыч отметил, что украинец уже не выдерживал темпа игры
04 ноября 2024, 20:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:34
643
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Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич высказался по поводу замены Артема Довбика в 11-м туре Серии А против «Вероны».
«Что касается замены Довбика, то он на то время просто уже не выдерживал, поэтому я и выпустил вместо него Бальданцы», – сказал Юрич.
Напомним, что столичная команда Италии опозорилась в матче с Вероной, поскольку проиграла на выезде со счетом 2:3.
Довбик вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом, за что получил третью лучшую оценку в команде.
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