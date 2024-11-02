Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как в ужастике». Реакция Зинченко на первую воздушную тревогу в Украине
Англия
02 ноября 2024, 13:46 |
715
3

«Как в ужастике». Реакция Зинченко на первую воздушную тревогу в Украине

Футболист признался, что не пошел в укрытие

02 ноября 2024, 13:46 |
715
3
«Как в ужастике». Реакция Зинченко на первую воздушную тревогу в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, как отреагировал на первую воздушную тревогу в Украине. Александр впервые услышал звуки сирен в Киеве.

«Я вернулся в Киев и услышал свою первую сирену. Это было посреди ночи, около 2:30. Обычно они запускают ракеты и беспилотники, когда все спят, чтобы усилить террор. Моя жена, ее брат и я спали в квартире. Вдруг послышался вой, как в ужастике. Это было так громко. Я проснулся, но был очень уставшим. В тот день я провел много часов за рулем. Моя жена хотела пойти в подземный паркинг, чтобы спрятаться, но я сказал: «Послушай, честно, я так устал, что не могу уйти. Я просто хочу остаться здесь, в постели». Они оба подошли к окну, чтобы посмотреть, что происходит в небе.

А прямо над зданием наши системы противовоздушной обороны сбивали беспилотники и ракеты. Было так много взрывов. Я слишком устал, чтобы встать с постели, но я слышал взрывы. Я подумал о родителях, пытающихся успокоить своих детей в такие моменты. Как вы укладываете своих детей спать и успокаиваете их, когда ревут сирены и ракеты улетают в вашу сторону? Весь город был на ногах, боясь, что бомбы упадут на них. Так грустно думать, что детям приходится так жить уже более двух лет, и конца этого не видно», – говорится в автобиографии «Вірити».

Ранее Александр Зинченко признался, как футболисты «Арсенала» реагируют на войну в Украине.

По теме:
Лидеру Спортинга предложили перебратся в МЮ. Что он ответил?
«Мы осознаем сложность игры». Эванилсон перед матчем с Манчестер Сити
«Я не герой». Зинченко признался, как помогает воинам ВСУ
Александр Зинченко Арсенал Лондон российско-украинская война чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
Футбол | 02 ноября 2024, 11:26 8
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной

Кристиан не знает украинского языка

Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Футбол | 02 ноября 2024, 07:48 10
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб

Аргентинец может вернуться в «Барселону»

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01.11.2024, 16:29
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Игрок молодежной сборной Украины избежал серьезной травмы
Футбол | 02.11.2024, 14:08
Игрок молодежной сборной Украины избежал серьезной травмы
Игрок молодежной сборной Украины избежал серьезной травмы
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
Футбол | 01.11.2024, 15:34
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Так, спочатку це було дуже жахливо. Але людина до всьго звикає. У нас перед домом - великий дитячий майданчик (живемо у Одесі). Ні діти, ні батьки майже зовсім не реагують на звуки сирени. Реакцію видно тільки тоді, коли неподалеку дуже гучно жахне. Та й то - половина йде додому, а інші - залишаються, типу, ну вже жахнуло ж, чого тепер тікати.
Ответить
+1
Boodya
Тут, на свйті в принципі за рів року всю книжку перепостять новинами)
Контентом на пів року забезпечені))
Ответить
+1
kadaad
Памперсы поменял?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 5
Футбол
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 11
Футбол
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
02.11.2024, 05:02 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 1
Бокс
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем