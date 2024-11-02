«Как в ужастике». Реакция Зинченко на первую воздушную тревогу в Украине

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, как отреагировал на первую воздушную тревогу в Украине. Александр впервые услышал звуки сирен в Киеве.

«Я вернулся в Киев и услышал свою первую сирену. Это было посреди ночи, около 2:30. Обычно они запускают ракеты и беспилотники, когда все спят, чтобы усилить террор. Моя жена, ее брат и я спали в квартире. Вдруг послышался вой, как в ужастике. Это было так громко. Я проснулся, но был очень уставшим. В тот день я провел много часов за рулем. Моя жена хотела пойти в подземный паркинг, чтобы спрятаться, но я сказал: «Послушай, честно, я так устал, что не могу уйти. Я просто хочу остаться здесь, в постели». Они оба подошли к окну, чтобы посмотреть, что происходит в небе.

А прямо над зданием наши системы противовоздушной обороны сбивали беспилотники и ракеты. Было так много взрывов. Я слишком устал, чтобы встать с постели, но я слышал взрывы. Я подумал о родителях, пытающихся успокоить своих детей в такие моменты. Как вы укладываете своих детей спать и успокаиваете их, когда ревут сирены и ракеты улетают в вашу сторону? Весь город был на ногах, боясь, что бомбы упадут на них. Так грустно думать, что детям приходится так жить уже более двух лет, и конца этого не видно», – говорится в автобиографии «Вірити».

Ранее Александр Зинченко признался, как футболисты «Арсенала» реагируют на войну в Украине.