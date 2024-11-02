БЕЛИК: «Я допустил ошибку. Не нужны было менять ведущих исполнителей»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик поделился впечатлениями от встречи с «Черноморцем» U-19 (6:3).

– Алексей, для болельщиков игра с большим количеством голов, вероятно, была интересной, каким был этот поединок для «Шахтера» U-19?

– Для болельщиков эта игра, возможно, была интересна, однако не для меня. После нее я сказал ребятам, что такой результат – это скорее моя ошибка. Я понимаю, что футболисты молодежи: кто играет, а кто не попадает в состав и начинает обижаться. Следует понимать, что футбол – это жесткий вид спорта, требующий конкуренции, и только благодаря ей игроки могут совершенствоваться. Я допустил ошибку – при счете 3:0 можно было не заменять ведущих исполнителей, а сделать точечные замены и спокойно доиграть, доведя счет до разгромного, без пропущенных мячей. В то же время я помню, когда сам был молодым футболистом, и мне хочется предоставлять игрокам шанс, но они расслабляются и думают, что главный тренер рано или поздно даст им возможность сыграть, а не потому, что они добыли в борьбе этот шанс в тренировочном процессе или в товарищеских встречах.

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Сегодня я провел ротацию и предоставил шанс определенным исполнителям как в стартовом составе, так и во время замен. Однако заметно, что некоторые не готовы к той ответственности, которая нужна. Следует понимать, что в следующем году от нас уйдет костяк команды, придет время младшим игрокам брать на себя ответственность. Сейчас они в комфортных условиях и обижаются на то, что не получают игрового времени вместо того, чтобы быть спортивно злыми и бороться за шанс. К сожалению, не было видно ни азарта, ни желания, футболисты не должны так поступать на поле. Понятно, что молодежь должна получать игровое время, но я буду учиться на своих ошибках, и в дальнейшем футболистам необходимо будет бороться за свой шанс. Нужно, чтобы игроки задумались, готовы ли они выступать в «Шахтере» U-19, когда рядом нет опытных партнеров. Надеюсь, они подумают об этом. Встреча с Черноморцем U-19 будет хорошим уроком как для футболистов и тренеров, так и для руководства и селекционеров.

– Казалось, что по итогам первого тайма судьба поединка решена, однако «Черноморец» U-19 в начале второй половины свел отставание к минимуму и вернул интригу в игру. На ваш взгляд, в чем причина пропущенных мячей?

– Честно говоря, я также думал, что судьба поединка решена еще после первого тайма, и поэтому вместо запланированных замен решил предоставить игровое время тем футболистам, которые огорчались из-за нехватки игровых минут. Если бы на поле остались Цуканов, Галонский и Огарков, рисунок игры был бы совсем другим, у нас не было бы таких проблем. Сегодняшний поединок показал, что невозможно угодить каждому и нельзя быть хорошим тренером. Я требовательный наставник, и в дальнейшем будут играть только те, кто этого заслуживает.

– Впереди четвертая игра Юношеской лиги УЕФА с «Янг Бойз» U-19. Как будете готовиться к этому поединку?

– В обычном режиме. Завтра те, кто имел меньше игрового времени, примут участие в тренировке, а игравшие разомнутся и будут восстанавливаться. Позже будет тренировка, на которой будем нарабатывать элементы, которые планируем использовать в матче с «Янг Бойз» U-19.