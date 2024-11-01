Вице-президент Кривбасса: «У нас маркетинг во время войны не работает»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин высказался по поводу посещения матчей Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге.

– Какое официально разрешенное количество болельщиков на стадионе в Кривом Роге? Достаточно ли вам этой квоты? Как быстро раскупаются билеты?

– Сейчас максимальное количество – это где-то 600-700, цифра плюс-минус такая. Конечно, этого мало. Ограниченное количество болельщиков, воздушные тревоги и, как следствие, ты не можешь вообще нормально планировать и развивать.

Я ездил на жеребьевку в Ньон, в штаб-квартиру УЕФА, и после этого мне удалось попасть на одну встречу именно по маркетингу главной футбольной организации в Европе. Собирались люди, представители некоторых ассоциаций, крупных брендов, и общались по поводу развития интересного можно делать, как привлекать зрителей, различные интересные кейсы.

Я посидел, послушал, а потом подошел к знакомому, который как раз работает в УЕФА, и говорю: слушай, я сидел и молчал, но если бы дали слово, я бы вам рассказал, что такое маркетинг в условиях войны, и что все, что вы говорите, у нас не работает. Потому что даже минимальные активности в матче нельзя спланировать. Ты что-то задумал, какой-нибудь перформанс – и здесь воздушная тревога. Ты выгоняешь людей или, наоборот, еще не успел запустить их.

Затем нужно быстро, за 10 минут, заполнить всю арену, параллельно объявить составы, озвучить важную информацию, поблагодарить партнеров и уже ни о каких перформансах речь не идет. Надо начать как можно скорее, чтобы, не дай Бог, другой тревоги не было, потому что необходимо успеть провести матч. Таковы сейчас реалии.

Планировать какую-нибудь историю с продажей абонементов, билетов тоже очень сложно, потому что люди не знают, что будет завтра. Они не могут быть уверены, боятся планировать на большой период. Опять же, все происходящее в стране, конечно, не способствует развитию маркетинга.

Но для нас это большой вызов, и такая школа, которую никто даже в УЕФА и ФИФА не получит. Поэтому когда мы победим и это все закончится, я думаю, наши кейсы будут очень интересны, люди будут их перенимать, ведь это то, что мало кто делает. Если мы справились с таким, то все остальное для нас – мелочь уже.