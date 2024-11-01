Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. «Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 09:46 |
249
0

«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге

Вице-президент «Кривбасса» считает, что играть в прифронтовом городе – это важно

01 ноября 2024, 09:46 |
249
0
«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин высказался о проведении матчей Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге.

– После того, как домашний поединок с «Шахтером» не удалось доиграть из-за тревоги, снова начали появляться разговоры об уместности проводить матчи в Кривом Роге. Как вы к ним относитесь и что бы ответили?

– Очень легко об этом говорить, когда сидишь в регионе, в котором, по твоему мнению, нет войны. Эти люди забывают, что война не «здесь у нас», как они говорят, а в каждом уголке. Это то, что мы слышим, и то, что некоторые околофутбольные люди говорят. Но эти «умники» никогда не выйдут, не скажут об этом открыто. Они будут использовать какие-то анонимные телеграм-каналы, какие-то подконтрольные СМИ, каких-то блогеров, которые будут сидеть и рассказывать, как тут у нас в Кривом Роге опасно.

А в это время в Кривом Роге живет более 600 тысяч человек, много переселенцев, много тех, кто остался, работает и приближает нашу победу. Здесь работает академия ФК «Кривбасс», в которой занимается тысяча юных футболистов. Дети наших защитников, переселенцы, те, кто потерял близких в этой проклятой войне. Футбол их хоть немного отвлекает от того, что они пережили, дает надежду, социализирует. Все команды «Кривбасса»: основа, U-19, девушки. Все они играют, тренируются и живут в Кривом Роге где так «опасно».

Наше присутствие в Кривом Роге – это большая поддержка родному городу. Матчи – это настоящий праздник для жителей города, наших ветеранов, родственников тех, кто воюет или отдал самое ценное за нашу свободу и независимость. Мы здесь, мы рядом и только вместе мы победим. А кричать о том, что мы не приедем, что здесь нельзя играть – это неуважение. Мы все украинцы, у нас у всех война, но не до всех, к сожалению, это доходит.

– В одном из комментариев после игры с «Шахтером» вы говорили, что домашние матчи «Кривбасса» сознательно ставятся на 18:00, потому что в это время наименьшее количество тревог. Однако после этого обе следующие игры начинались раньше. Это давление со стороны УПЛ, или желание клуба?

– Это давление от клубов, о которых я говорил немного раньше. Это давление, с которым просто некоторые люди не справились. Нашу игру с «Ворсклой» поставили на другое время – и у нас было две тревоги. А если бы в этот день мы начали в 18:00, у нас бы не было ни одной. Поэтому сколько угодно можно там смеяться, когда мы говорим, что анализировали ситуацию с воздушными тревогами, но если вы не доверяете людям, которые живут в этом городе, работают здесь, то, видимо, это какие-то проблемы у вас. Честно говоря нам все равно! Скажут играть в 13:00 – будем играть в 13:00... 15:30, так 15:30. Для нас главное – играть в Кривом Роге. А под все остальное подстроимся, потому что мы и не под такое подстраивались.

Ранее Артем Гагарин уже объяснял, почему домашние матчи «Кривбасса» ставят на 18:00.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривой Рог перенос матчей воздушная тревога
Дмитро Вербинський Источник: SportBusiness
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