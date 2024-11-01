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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 10:34 | Обновлено 01 ноября 2024, 10:35
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«Какие бедные Динамо и Шахтер». В Кривбассе высмеяли украинские гранды

Артем Гагарин считает, что топ-клубам УПЛ не на что жаловаться

01 ноября 2024, 10:34 | Обновлено 01 ноября 2024, 10:35
1550
1
«Какие бедные Динамо и Шахтер». В Кривбассе высмеяли украинские гранды
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин высказался относительно логистических проблем донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», которые связаны с участием в еврокубковых соревнованиях.

– Ваш клуб достаточно принципиально относится к переносам матчей или обмену домашними играми из-за еврокубков. Остается ли эта позиция такой же жесткой после того, как сам «Кривбасс» попал в еврокубки, а сейчас наши клубы «Динамо» и «Шахтер» страдают из-за тяжелых реалий сегодняшней логистики?

– От вашего вопроса у меня аж слеза потекла: какие бедные «Шахтер» и «Динамо». Еврокубки – это деньги, поэтому точно не бедные.

Относительно логистики приведу вам один пример. Игра «Шахтера» с нами была запланирована на 1 сентября. Мы перед этим играли в Севилье, и наша игра закончилась в пятницу по Киеву. Мы поспали 3 часа, вылетели, 5 часов перелет, прилетели в Молдову, сели в автобус и поехали. Немного не забыл про 4 часа на границе. По факту команда приехала в Кривой Рог уже в субботу и на восстановление у нас было меньше суток. Вы где-то слышали, чтобы мы жаловались? Нет!

Как вы знаете мы не доиграли игру с «Шахтером» из-за рашистов, но после этого у нас была прекрасная возможность сделать это 25 сентября. У «Шахтера» получался шикарный календарь: в воскресенье 1 игра, потом в среду с нами, через 2 дня на третий, и потом, в субботу или воскресенье, следующая игра. Все эти матчи в Украине, не надо никуда лететь. Логистика – топ. Матчи во Львове, Кривом Роге и Ровно, все внутри страны. Но нет, из-за «напряженного графика» они переносят свои матчи с «Оболонью» и «Вересом» на понедельник и пятницу, чтобы нельзя было провести игру 25-го. Так где эта справедливость, когда они нас хотели взять «тепленькими» после еврокубков, а сами страхуются?

Все команды должны быть в равных условиях. Хочешь играть в Европе, зарабатывать деньги – будь готов к трудностям, это нормально. И если у команды, которая играет в еврокубках, после этого идет спад – это тоже нормально. Это дает шанс другим клубам зайти в еврокубки, почувствовать это, получить опыт. Возможно, будет удачный жребий, классная подготовка, и это поможет пройти дальше и заработать деньги. Это же и есть развитие? Или мы все должны работать на то, чтобы только у двух определенных клубов все было хорошо? Это неправильно. Все имеют право играть в равных условиях. Зачем те «очки в таблицу коэффициентов» команде, которая занимает место ниже пятого? Что ей с них? А если бы была возможность заработать деньги – это было бы куда лучше. А когда много лет в нашем футболе создавалась монополия – это вообще не о развитии. Все то, что мы имеем сейчас – это следствие этой монополии! – сказал Артем.

Напомним, «Шахтер» в основном этапе Лиги чемпионов пока сыграл лишь с «Болоньей» (0:0), «Аталантой» (0:3) и «Арсеналом» (0:1). «Динамо» же, в свою очередь, провело поединки против «Лацио» (0:3), «Хоффенхайма» (0:2) и «Ромы» (0:1). «Кривбасс» в свою очередь вылетел из еврокубков на стадии квалификации.

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Лига чемпионов Лига Европы переезд (перелет)
Дмитро Вербинський Источник: SportBusiness
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zhyr
шанс іншим клубам зайти в єврокубки, щоб злитись там з нулем))
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