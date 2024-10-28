«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил старт «горняков» в основном этапе Лиги чемпионов 2024/25.

– Одно очко после 3 матчей в Лиге чемпионов – это результат отрицательный или он ожидаемый, потому что сильные были соперники?

– Послушайте, еще 5 игр впереди. У «Динамо» ноль очков в Лиге Европы, а у нас одно в Лиге чемпионов.

– Я Вас за «Шахтер» спрашивал.

– Я Вам отвечаю. У нас одно очко в Лиге чемпионов, у нас 5 игр впереди. Посмотрим в конце – после восьмой игры будем делать анализ.

Напомним, «Шахтер» в основном этапе Лиги чемпионов пока сыграл лишь с «Болоньей» (0:0), «Аталантой» (0:3) и «Арсеналом» (0:1). «Динамо» же, в свою очередь, провело поединки против «Лацио» (0:3), «Хоффенхайма» (0:2) и «Ромы» (0:1).