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Лига чемпионов
28 октября 2024, 13:09 |
433
4

«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ

Спортивный директор «Шахтера» будет делать анализ после 8 матчей

28 октября 2024, 13:09 |
433
4
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил старт «горняков» в основном этапе Лиги чемпионов 2024/25.

– Одно очко после 3 матчей в Лиге чемпионов – это результат отрицательный или он ожидаемый, потому что сильные были соперники?

– Послушайте, еще 5 игр впереди. У «Динамо» ноль очков в Лиге Европы, а у нас одно в Лиге чемпионов.

– Я Вас за «Шахтер» спрашивал.

– Я Вам отвечаю. У нас одно очко в Лиге чемпионов, у нас 5 игр впереди. Посмотрим в конце – после восьмой игры будем делать анализ.

Напомним, «Шахтер» в основном этапе Лиги чемпионов пока сыграл лишь с «Болоньей» (0:0), «Аталантой» (0:3) и «Арсеналом» (0:1). «Динамо» же, в свою очередь, провело поединки против «Лацио» (0:3), «Хоффенхайма» (0:2) и «Ромы» (0:1).

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Дарио Срна Шахтер Донецк Динамо Киев Лига чемпионов Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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FunnyCat_____
и эти комплексы младшего брата, походу въелись в шахтер уже навсегда.
Журналист спрашивает про ситуацию шахтера в ЛЧ, а наркоман : - а воот у Динамо...
  
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+4
FunnyCat_____
клоун, сколько ДК потратило на усиление и сколько вы?
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+3
COBA
срна вирішив мірятись очками)
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+3
Falko
Підсумки після 8 матчу? Це добре, отже, Пушик мінімум до лютого.
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+1
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