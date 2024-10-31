ФОТО. Жена Лунина изменилась до неузнаваемости. В чем дело?

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина – Анастасия изменилась до неузнаваемости, сделав себе интересный образ на праздник Хеллоуина.

Девушка опубликовала снимок в stories на своей странице в Instagram.

Ее яркий грим и тематический наряд создали удивительный вид, благодаря которому довольно трудно узнать Анастасию.

Пара вместе с 2015, а в марте 2021 они официально стали мужем и женой.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может покинуть «Реал», перебравшись в чемпионат Португалии.