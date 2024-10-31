Испания31 октября 2024, 16:22 |
2005
6
ФОТО. Жена Лунина изменилась до неузнаваемости. В чем дело?
Анастасия сделала яркий образ на празднование Хеллоуина
31 октября 2024, 16:22 |
2005
6
Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина – Анастасия изменилась до неузнаваемости, сделав себе интересный образ на праздник Хеллоуина.
Девушка опубликовала снимок в stories на своей странице в Instagram.
Ее яркий грим и тематический наряд создали удивительный вид, благодаря которому довольно трудно узнать Анастасию.
Пара вместе с 2015, а в марте 2021 они официально стали мужем и женой.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может покинуть «Реал», перебравшись в чемпионат Португалии.
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Комментарии 6
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та я б її і так не впізнав...
Ну что ж ты страшная такая ,ты такая страшная як в старій добрій пісні
Эль диа де лос муэртос
Скоро будете з Луніним десь в Малазі чи Хетафе
Вона і так страшнувата, а тут ще й макіяж для Хелловіну зробила )
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