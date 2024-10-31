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  4. ФОТО. Жена Лунина изменилась до неузнаваемости. В чем дело?
Испания
31 октября 2024, 16:22 |
2005
6

ФОТО. Жена Лунина изменилась до неузнаваемости. В чем дело?

Анастасия сделала яркий образ на празднование Хеллоуина

31 октября 2024, 16:22 |
2005
6
ФОТО. Жена Лунина изменилась до неузнаваемости. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей и Анастасия Лунины

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина – Анастасия изменилась до неузнаваемости, сделав себе интересный образ на праздник Хеллоуина.

Девушка опубликовала снимок в stories на своей странице в Instagram.

Ее яркий грим и тематический наряд создали удивительный вид, благодаря которому довольно трудно узнать Анастасию.

Пара вместе с 2015, а в марте 2021 они официально стали мужем и женой.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может покинуть «Реал», перебравшись в чемпионат Португалии.

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Alehandro
та я б її і так не впізнав...
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0
Перець
Ну что ж ты страшная такая ,ты такая страшная як в старій добрій пісні
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0
Harun Bakircioğlu
Эль диа де лос муэртос
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0
Saar
Скоро будете з Луніним десь в Малазі чи Хетафе 
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-2
Serhii P.
Вона і так страшнувата, а тут ще й макіяж для Хелловіну зробила )
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-4
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