ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед

В соцсетях опубликована последняя пресс-конференция нидерландского коуча Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед.

Пресс-конференция состоялась сразу после неудачного матча АПЛ с командой Вест Хэм (1:2).

На тот момент Эрик еще не знал, что через день он будет уволен с поста наставника Красных Дьяволов.

«Я сочувствую своим игрокам. Они играли очень хорошо, упорно сражались, решительно действовали. Мы не сумели победить «Вест Хэм», и это очень расстраивает. Нам необходимо более активно показывать свой характер. Ситуация складывается не в нашу пользу. Однако надо держаться вместе, продолжать бороться и сохранять боевой дух.

Нужны победы, которые прибавят мотивации и уверенности. Это позволит сделать шаг вперед. Однако сейчас придется пережить это разочарование, но мы справимся с этим. У нас сильный коллектив, и мы продолжим бороться за МЮ, когда снова выйдем на поле».

ВИДЕО. Последняя пресс-конференция тен Хага в Манчестер Юнайтед