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Вест Хэм
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Манчестер Юнайтед
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Англия
30 октября 2024, 05:47 | Обновлено 30 октября 2024, 07:50
216
0

ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед

Нидерландский коуч был уволен после неудачного матча АПЛ с Вест Хэм

30 октября 2024, 05:47 | Обновлено 30 октября 2024, 07:50
216
0
ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В соцсетях опубликована последняя пресс-конференция нидерландского коуча Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед.

Пресс-конференция состоялась сразу после неудачного матча АПЛ с командой Вест Хэм (1:2).

На тот момент Эрик еще не знал, что через день он будет уволен с поста наставника Красных Дьяволов.

«Я сочувствую своим игрокам. Они играли очень хорошо, упорно сражались, решительно действовали. Мы не сумели победить «Вест Хэм», и это очень расстраивает. Нам необходимо более активно показывать свой характер. Ситуация складывается не в нашу пользу. Однако надо держаться вместе, продолжать бороться и сохранять боевой дух.

Нужны победы, которые прибавят мотивации и уверенности. Это позволит сделать шаг вперед. Однако сейчас придется пережить это разочарование, но мы справимся с этим. У нас сильный коллектив, и мы продолжим бороться за МЮ, когда снова выйдем на поле».

ВИДЕО. Последняя пресс-конференция тен Хага в Манчестер Юнайтед

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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