27 октября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда в 2023-м году выиграла Лигу конференций. Но после следующего сезона наставника, что привел к такому успеху, Дэвида Мойеса, убрали. Хотя в целом результаты были неплохие - 9-е место в АПЛ и выход в плей-офф Лиги Европы, но амбиции владельцев явно выше. В итоге опытного шотландца сменил перспективный испанец, Лопетеги. И под его приход приобретали игроков, не экономя - в итоге растратили более сотни миллионов. А получили достаточно посредственный старт. Было даже пять матчей кряду, с учетом 1:5 в Кубке Лиги с Ливерпулем, без побед. В прошлом туре с Тоттенхэмом снова мало что получалось. Снова свой мяч вышло забить, вот только у соперника в активе в итоге было 4 гола.

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Манчестер Юнайтед

Клуб уже в прошлом сезоне разочаровывал, особенно после успехов в первый год после прихода тен Хага. И Эрика не уволили после ужасного падения на 8-е место в АПЛ только из-за завоевания в последний момент кубка. Но он с усиленной за лето командой (купили Йоро, Зиркзее, Де Лигта, Мазрауи и Угарте) продолжил проваливаться и в новом сезоне. Фавориты не могли выиграть в Лиге Европы ни у Твенте, ни у Порту. Фенербахче Жозе Моуринью поддержал этот тренд, и даже без удаленного по ходу поединка Особенного закончил, отыгравшись на 1:1. В АПЛ в большинстве матчей терялись очки вплоть до 0:3 дома с Ливерпулем и Тоттенхэмом. В итоге менеджер тут до первой же осечки, но не допускает ее: с Астон Виллой получилось сыграть в нулевую ничью, а Брентфорд, чей наставник Томас Франк считался потенциальным преемником голландца, был обыгран 2:1.

Статистика личных встреч

В прошлом году молотобойцы дважды кряду побеждали красных дьяволов. Но в феврале те на Олд Траффорд взяли реванш, выиграв 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в МЮ. Он способен с таким соперником дать результат - ставим на победу красных дьяволов при форе 0 (коэффициент - 1,72).