Последняя игра тен Хага? Манчестер Юнайтед проиграл Вест Хэму

«Манчестер Юнайтед» гостил в Лондоне. Соперником красных дьяволов была команда «Вест Хэм». Подопечные Эрика тен Хага приехали за победой, но все завершилось для красно-белых совсем иначе.

До 74-й минуты на табло были нули, пока Крисенсио Саммервилл не открыл счет за «Вест Хэм». Игроки МЮ среагировали мгновенно, и на 81-й минуте Каземиро сравнял счет.

Но на 90+2-й минуте Джеррод Боуэн вывел «Вест Хэм» вперед. Поражение «Манчестер Юнайтеда» все больше приближает Эрика тен Хага к увольнению.

«Тоттенхэм» на выезде проиграл „Кристал Пэлас“. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета.

АПЛ. 9-й тур. 27 октября.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Голы: Саммервилл, 74, Боуэн, 90+2 - Каземиро, 81

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: Жан-Филипп Матета, 31

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