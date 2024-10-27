Последняя игра тен Хага? Манчестер Юнайтед проиграл Вест Хэму
27-го октября состоялись матчи 9-го тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» гостил в Лондоне. Соперником красных дьяволов была команда «Вест Хэм». Подопечные Эрика тен Хага приехали за победой, но все завершилось для красно-белых совсем иначе.
До 74-й минуты на табло были нули, пока Крисенсио Саммервилл не открыл счет за «Вест Хэм». Игроки МЮ среагировали мгновенно, и на 81-й минуте Каземиро сравнял счет.
Но на 90+2-й минуте Джеррод Боуэн вывел «Вест Хэм» вперед. Поражение «Манчестер Юнайтеда» все больше приближает Эрика тен Хага к увольнению.
«Тоттенхэм» на выезде проиграл „Кристал Пэлас“. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета.
АПЛ. 9-й тур. 27 октября.
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1
Голы: Саммервилл, 74, Боуэн, 90+2 - Каземиро, 81
«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: Жан-Филипп Матета, 31
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